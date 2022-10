Corinthians x Flamengo: onde assistir à primeira final da Copa do Brasil

Atualizado em 11 out 2022, 12h13 - Publicado em 11 out 2022, 12h12

Corinthians e Flamengo jogam nesta quarta-feira, 12, às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena, a primeira final da Copa do Brasil. A decisão terá transmissão da Globo, em TV aberta, do canal fechado SporTV e do serviço de pay-per-view Amazon Prime. A partida também será acompanhada, minuto a minuto, no site de PLACAR.

O Timão chega para o confronto embalado por três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos disputados no Campeonato Brasileiro.

Na Copa do Brasil, a equipe paulista tem quatro vitórias, dois empates e duas derrotas – tendo superado o Santos, nas oitavas de final, o Atlético Goianiense, nas quartas, e o Fluminense, na semi.

Para a partida, o técnico Vítor Pereira poderá contar com o retorno do goleiro Cássio, ausência recente devido a um trauma sofrido no pé diante do Juventude na última terça-feira, 4.

Além do camisa 12, o treinador ainda terá à disposição o volante Maycon, liberado após dois meses afastado para tratamento de uma fratura em um dos dedos do pé esquerdo, e o zagueiro Balbuena, que havia sido preservado na última semana devido a dores musculares.

Como chegam Corinthians e Flamengo para a final da Copa do Brasil

A única dúvida recai sobre a opção por Adson ou Gustavo Mosquito no ataque. Com isso, a provável equipe terá: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera e Renato Augusto; Adson (Gustavo Mosquito), Yuri Alberto e Róger Guedes.

O Rubro-Negro, por sua vez, se recuperou após um último mês sem vitórias no Brasileirão. A equipe venceu dois dos últimos três jogos disputados – contra Red Bull Bragantino e Cuiabá.

Na competição, chega à decisão com seis vitórias, um empate e uma derrota – eliminando o Atlético Mineiro, nas oitavas de final, o Athletico Paranaense, nas quartas, e o São Paulo, na semi.

Para a partida, o técnico Dorival Júnior terá o 11 ideal, mas corre riscos para a finalíssima no próximo dia 18, no Maracanã, já que o zagueiro Léo Pereira, o volante João Gomes, o meia Everton Ribeiro e o atacante Gabigol estão pendurados com dois amarelos.

O provável Flamengo deve ir a campo com: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Everton Ribeiro, Thiago Maia e João Gomes; Arrascaeta, Pedro e Gabigol.

Todos os ingressos colocados à venda já foram vendidos. A tendência, portanto, é de um público superior ao levado pele Corinthians diante do Fluminense, no último dia 15 de setembro: 45.558 pagantes.

Vale lembrar que a premiação da competição é um grande atrativo para os times na briga: o vice-campeão assegura 25 milhões, enquanto o campeão ganha 60 milhões.

