Corinthians e Atlético Goianiense se enfrentam nesta quarta-feira, 17, às 21h30 (de Brasília), em partida decisiva pelo confronto de volta quartas de final da Copa do Brasil. O jogo na Neo Química Arena, em São Paulo, terá transmissão pela Globo, em TV aberta, pelo canal fechado SporTV e o serviço de pay-per-view Premiere. No primeiro encontro, o Dragão venceu por 2 a 0.

O Timão chega pressionado para o confronto. Sem vencer há quatro partidas – derrotas para Flamengo, duas vezes, e Palmeiras, além de um empate diante do Avaí -, a equipe tenta não ser eliminada pela segunda semana consecutiva.

Na última, caiu para o Rubro-Negro nas quartas de final da Libertadores com um placar agregado de 3 a 0.

Para a partida, o técnico Vítor Pereira ainda tem dúvidas na escalação. O volante Cantillo, com dores musculares, não tem presença confirmada, enquanto o lateral-direito Rafael Ramos, machucado, é desfalque confirmado.

Na defesa, o zagueiro Raul Gustavo faz trabalhos físicos, enquanto Bruno Méndez, que já atuou na competição pelo Inter, não poderá atuar. No ataque, Adson e Mosquito disputam uma das vagas.

O provável Corinthians irá a campo com: Cássio; Fagner, Balbuena, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Fausto Vera (Cantillo) e Renato Augusto; Mosquito (Adson), Róger Guedes e Yuri Alberto.

Já o Dragão vem embalado por quatro partidas de invencibilidade. No período, empatou contra o Botafogo e venceu o Nacional-URU, duas vezes, e o Red Bull Bragantino.

O time ainda tenta se recuperar no Brasileirão – ocupa a 19ª colocação, dois pontos abaixo do primeiro time fora do Z-4 -, mas já garantiu vaga entre os quatro melhores da Copa do Brasil.

Para a partida, o técnico Jorginho não poderá contar com os zagueiros Klaus e Camutanga, os volantes Rhaldney e Willian Maranhão e os atacantes Kelvin e Churín, não inscritos na competição.

As boas notícias são os retornos do lateral-esquerdo Arthur Henrique e do meia-atacante Shaylon.

Para avançar, o Timão precisa vencer por três ou mais gols de diferença, enquanto os goianos podem empatar ou até perder por um gol. Em caso de vitória corintiana por dois gols de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Copa do Brasil

20h

Fluminense x Fortaleza – Amazon Prime

21h30

Corinthians x Atlético-GO – TV Globo, SporTV e Premiere

Athletico-PR x Flamengo – TV Globo, SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

19h

Criciúma x Operário-PR – Premiere

