Copa do Brasil volta nesta terça: confira onde assistir aos mata-matas

A segunda fase da Copa do Brasil começa nesta terça-feira, 7, com o confronto entre Brasil de Pelotas-RS e Ponte Preta, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, às 20h (de Brasília). Outras seis partidas decisivas estão programadas para os dias 8 e 9 desta semana, enquanto outras treze serão realizadas nos dias 14, 15 e 16 de março.

As classificações são definidas em jogos únicos, sem a vantagem do empate para a equipe visitante, diferentemente da eliminatória anterior. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será definida nos pênaltis.

O clube que avançar à terceira da Copa do Brasil fica com o valor de 2,1 milhões de reais. Neste ano, a CBF vai distribuir cifras recorde na competição. O campeão receberá 70 milhões de reais, enquanto o vice 30 milhões reais, sem contar o valor acumulado das outras fases.

Confira a programação completa da segunda fase da Copa do Brasil 2023:

Terça-feira, 7/3

20h

Brasil de Pelotas-RS x Ponte Preta – Premiere e SporTV

Quarta-feira, 8/3

19h

Camboriú-SC x Bahia – Sem transmissão

20h

Remo-PA x São Luiz-RS – Amazon Prime

21h30

Tombense-MG x Retrô-PE – Premiere e SporTV

Quinta-feira, 9/3

19h

Náutico x Vila Nova-GO – Premiere e SporTV

20h

Botafogo-SP x São Raimundo-RR – Amazon Prime

21h30

Santos x Iguatu-CE – Premiere e SporTV

Terça-feira, 14/03

19h

Maringá-PR x Marcílio Dias-SC – Premiere e SporTV

20h

Coritiba x Criciúma – Amazon Prime

21h30

América-MG x Santa Cruz – Amazon Prime

Quarta-feira, 15/03

15h30

Nova Iguaçu-RJ x Nova Mutum-MT – Premiere e SporTV

19h

Ituano x Ceará – Premiere e SporTV

19h

Águia de Marabá-PA x Goiás – Amazon Prime

20h

Botafogo x Brasiliense-DF – Amazon Prime

21h30

CRB-AL x Operário-MS – Premiere e SporTV

21h30

Ypiranga-RS x RB Bragantino – Premiere e SporTV

Quinta-feira, 16/03

19h

CSA-AL x Brusque-SC – Amazon Prime

19h

Atlético-GO x Volta Redonda-RJ – Premiere e SporTV

20h

Grêmio x Ferroviário-CE – Amazon Prime

21h30

Vasco x ABC-RN – Premiere e SporTV