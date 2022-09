A CBF sorteou nesta terça-feira, 20, a ordem dos mandos de campo da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo. A partida de volta, decisiva, acontece no Maracanã, com mando flamenguista em 19 de outubro. A vantagem do Rubro-Negro, contudo, é contestável – ao menos pelo retrospecto. Em 33 edições disputadas, em 19 delas a taça ficou para quem decidiu o segundo jogo fora de casa. O título só ficou uma vez com o mandante nas últimas quatro temporadas.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

O sorteio agradou ao meia Diego Ribas, capitão do rubro-negro, mas foi contrário às preferências de Cássio, goleiro do Timão.

“Gostei, se pudesse escolher, decidiria em casa mesmo. Mas, em percentual, creio que fica tudo igual. O que vem pela frente é desafiador, mas estamos preparados e motivados”, explicou Ribas.

“O Flamengo decide em casa, mas estamos muito confiantes, serão dois grandes jogos, duas grandes torcidas. Independentemente de decidirmos no Maracanã, estamos confiantes”, minimizou Cássio.

Para voltar a levantar a taça, a equipe dirigida por Vítor Pereira precisará reverter um retrospecto nada animador: nas últimas 12 partidas contra o Rubro-Negro perdeu dez, venceu uma e empatou uma. A sequência negativa já dura quase quatro anos e começou no Campeonato Brasileiro de 2018.

Foi neste ano que a única vitória da sequência veio. O Flamengo estava com Dorival Júnior recém-chegado e o Corinthians mais forte na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. O 1 a 0 foi conquistado com um gol contra do lateral-direito Rodinei, atualmente nos braços da torcida flamenguista.

Os dois últimos encontros foram pelas quartas de final da Libertadores, em partidas de domínio absoluto do Flamengo. No placar agregado, um 3 a 0 – com direito a vitórias nas duas partidas.

O evento realizado na sede de CBF definiu que a ida, no dia 12 de outubro, acontece na Neo Química Arena, em São Paulo, e o confronto da volta no dia 19 de outubro, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O campeão da Copa do Brasil vai levar para casa, além da taça, uma quantia de 60 milhões de reais. O vice-campeão, por sua vez, ficará com 25 milhões de reais.

Confira o retrospecto de todas as finais da Copa do Brasil:

1989: Grêmio campeão decidindo em casa

IDA: Sport 0x0 Grêmio | VOLTA: Grêmio 2×1 Sport

1990: Flamengo campeão decidindo fora

IDA: Flamengo 1×0 Goiás | VOLTA: Goiás 0x0 Flamengo

1991: Criciúma campeão decidindo em casa

IDA: Grêmio 1×1 Criciúma | VOLTA: Criciúma 0x0 Grêmio

1992: Internacional campeão decidindo fora

IDA: Fluminense 2×1 Internacional | VOLTA: Internacional 1×0 Fluminense

1993: Cruzeiro campeão decidindo em casa

IDA: Grêmio 0x0 Cruzeiro | VOLTA: Cruzeiro 2×1 Grêmio

1994: Grêmio campeão decidindo em casa

IDA: Ceará 0x0 Grêmio | VOLTA: Grêmio 1×0 Ceará

1995: Corinthians campeão decidindo fora

IDA: Corinthians 2×1 Grêmio | VOLTA: Grêmio 0x1 Corinthians

1996: Cruzeiro campeão decidindo fora

IDA: Cruzeiro 1×1 Palmeiras | VOLTA: Palmeiras 1×2 Cruzeiro

1997: Grêmio campeão decidindo fora

IDA: Grêmio 0x0 Flamengo | VOLTA: Flamengo 2×2 Grêmio

1998: Palmeiras campeão decidindo em casa

IDA: Cruzeiro 1×0 Palmeiras | VOLTA: Palmeiras 2×0 Cruzeiro

Continua após a publicidade

1999: Juventude campeão decidindo fora

IDA: Juventude 2×1 Botafogo | VOLTA: Botafogo 0x0 Juventude

2000: Cruzeiro campeão decidindo em casa

IDA: São Paulo 0x0 Cruzeiro | VOLTA: Cruzeiro 2×1 São Paulo

2001: Grêmio campeão decidindo fora

IDA: Grêmio 2×2 Corinthians | VOLTA: Corinthians 1×3 Grêmio

2002: Corinthians campeão decidindo fora

IDA: Corinthians 2×1 Brasiliense | VOLTA: Brasiliense 1×1 Corinthians

2003: Cruzeiro campeão decidindo em casa

IDA: Flamengo 1×1 Cruzeiro | VOLTA: Cruzeiro 3×1 Flamengo

2004: Santo André campeão decidindo fora

IDA: Santo André 2×2 Flamengo | VOLTA: Flamengo 0x2 Santo André

2005: Paulista campeão decidindo fora

IDA: Paulista 2×0 Fluminense | VOLTA: Fluminense 0x0 Paulista

2006: Flamengo campeão decidindo fora

IDA: Flamengo 2×0 Vasco | VOLTA: Vasco 0x1 Flamengo

2007: Fluminense campeão decidindo fora

IDA: Fluminense 1×1 Figueirense | VOLTA: Figueirense 0x1 Fluminense

2008: Sport campeão decidindo em casa

IDA: Corinthians 3×1 Sport | VOLTA: Sport 2×0 Corinthians

2009: Corinthians campeão decidindo fora

IDA: Corinthians 2×0 Internacional | VOLTA: Internacional 2×2 Corinthians

2010: Santos campeão decidindo fora

IDA: Santos 2×0 Vitória | VOLTA: Vitória 2×1 Santos

2011: Vasco campeão decidindo fora

IDA: Vasco 1×0 Coritiba | VOLTA: Coritiba 3×2 Vasco

2012: Palmeiras campeão decidindo fora

IDA: Palmeiras 2×0 Coritiba | VOLTA: Coritiba 1×1 Palmeiras

2013: Flamengo campeão decidindo em casa

IDA: Athletico-PR 1×1 Flamengo | VOLTA: Flamengo 2×0 Athletico-PR

2014: Atlético-MG campeão decidindo fora

IDA: Atlético-MG 2×0 Cruzeiro | VOLTA: Cruzeiro 0x1 Atlético-MG

2015: Palmeiras campeão decidindo em casa

IDA: Santos 1×0 Palmeiras | VOLTA: Palmeiras 2×1 Santos (Palmeiras venceu nos pênaltis)

2016: Grêmio campeão decidindo em casa

IDA: Atlético-MG 1×3 Grêmio | VOLTA: Grêmio 1×1 Atlético-MG

2017: Cruzeiro campeão decidindo em casa

IDA: Flamengo 1×1 Cruzeiro | VOLTA: Cruzeiro 0x0 Flamengo (Cruzeiro venceu nos pênaltis)

2018: Cruzeiro campeão decidindo fora

IDA: Cruzeiro 1×0 Corinthians | VOLTA: Corinthians 1×2 Cruzeiro

2019: Athletico-PR campeão decidindo fora

IDA: Athletico-PR 1×0 Internacional | VOLTA: Internacional 1×2 Athletico-PR

2020: Palmeiras campeão decidindo em casa

IDA: Grêmio 0x1 Palmeiras | VOLTA: Palmeiras 2×0 Grêmio

2021: Atlético-MG campeão decidindo fora

IDA: Atlético-MG 4×0 Athletico-PR | VOLTA: Athletico-PR 1×2 Atlético-MG

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens