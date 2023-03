Copa do Brasil tem confrontos e tabela confirmada para a 2ª fase

A Copa do Brasil já tem sua tabela completa e detalhada para a 2ª fase de competição. Na manhã deste sábado, 4, a CBF confirmou todos os confrontos e sorteou os mandos de campo, além dos dias e horários de cada duelo. Destaque para o quarteto da elite – Botafogo, Grêmio, Santos e Vasco – que decidem seus jogos em casa.

Quase eliminado na fase anterior, para o Sergipe, a equipe do Botafogo recebe o Brasiliense no dia 15, quarta-feira. O Grêmio de Luís Suárez enfrenta o Ferroviário-CE, em casa, no dia 16, quinta-feira. Já o Santos entra em campo logo na próxima semana, dia 9, quinta-feira, contra o Iguatu, na Vila Belmiro. O Vasco da Gama é o último a jogar a segunda fase da competição. O Gigante da Colina recebe o ABC, em São Januário.

Com campanhas de destaque nas últimas temporadas, o América-MG recebe o Santa Cruz no dia 14, terça-feira. Na elite do futebol brasileiro, o Bahia visita o Camboriú, e o Bragantino viaja para jogar contra o Ypiranga.

A próxima fase do torneio têm início já na próxima semana, terça-feira, 7, com Brasil-RS e Ponte Preta, em Pelotas.

Confira os confrontos:

Brasil-RS x Ponte Preta

Camboriú x Bahia

Remo x São Luiz

Tombense x Retrô

Náutico x Vila Nova

Botafogo-SP x São Raimundo

Santos x Iguatu

Maringá x Marcílio Dias

Coritiba x Criciúma

América-MG x Santa Cruz

Nova Iguaçu x Nova Mutum

Ituano x Ceará

Águia de Marabá x Goiás

Botafogo x Brasiliense

CRB x Operário

Ypiranga x RB Bragantino

CSA x Brusque

Atlético-GO x Volta Redonda

Grêmio x Ferroviário-CE

Vasco x ABC