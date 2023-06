Copa do Brasil: sorteio define Palmeiras x São Paulo e Fla x Athletico

Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil foram definidos nesta terça-feira, 6, em sorteio realizado na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro. Os duelos serão os seguintes, com o time à esquerda fazendo o primeiro jogo em casa:

– América-MG x Corinthians;

– São Paulo x Palmeiras;

– Bahia x Grêmio;

– Flamengo x Athletico-PR.

O caminho até a final também está definido: o vencedor de Corinthians x América pega na semifinal quem passar entre Palmeiras x São Paulo; do outro lado da chave, o ganhador de Grêmio x Bahia enfrenta quem avançar entre Flamengo x Athletico.

Os jogos estão marcados para as semanas dos dias 5 e 12 de julho. Quem avançar às semifinais irá desembolsar mais 9 milhões de reais, podendo sonhar com as premiações ainda maiores destinadas para semifinalistas e finalistas (vice ou campeão).

Atual campeão da competição, o Flamengo enfrentará o Athletico Paranaense, em reedição da última final da Libertadores. Nas oitavas, o Rubro-Negro eliminou o Fluminense com o placar agregado de 2 a 0.

O América Mineiro eliminou o Internacional, nos pênaltis. Mesma situação enfrentada por Athletico, Corinthians, São Paulo e Bahia, que também avançaram nas penalidades diante de Botafogo, Atlético Mineiro, Sport e Santos, respectivamente.

O Grêmio assegurou classificação com uma vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, 2 a 1 no placar agregado. O Palmeiras passou mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Fortaleza já que havia vencido o primeiro jogo por 3 a 0.