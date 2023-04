Copa do Brasil: os classificados às oitavas e quando será o sorteio

As oitavas de final da Copa do Brasil de 2023 foram definidas após a conclusão dos jogos da terceira fase. Entre os 16 classificados, 15 são times da Série A e há apenas um sobrevivente da Série B. Os duelos da próxima etapa do torneio que pode pagar até R$ 90 milhões para o campeão serão sorteados na próxima terça-feira, 2, às 13h (de Brasília).

Jogos de volta realizados nesta semana definiram os times que avançaram, sem espaço para grandes zebras. O único time fora da elite a se classificar foi o Sport, campeão de 2008 e que sonha com mais uma campanha de destaque.

Na terça-feira, 25, o Cruzeiro reverteu a vantagem do Náutico, o Fluminense passou com tranquilidade sobre o Paysandu. Mais tarde, o São Paulo bateu o Ituano com placar magro e o Athletico Paranaense se classificou nos pênaltis, contra o CRB.

Já na quarta-feira, 26, o dia com mais partidas, o Santos confirmou a vaga sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, o Sport bateu o Coritiba, o Atlético Mineiro se classificou nos acréscimos contra o Brasil de Pelotas e o Fortaleza venceu mais uma vez o Águia de Marabá.

No mesmo dia, o Palmeiras eliminou o Tombense com um empate tranquilo, o América Mineiro goleou o Nova Iguaçu, o atual campeão Flamengo aplicou um histórico 8 a 2 sobre o Maringá e o Corinthians passou nos pênaltis contra o Remo.

Para fechar a fase, na última quinta-feira, 27, o Bahia confirmou a vaga contra o Volta Redonda e o Botafogo venceu mais uma vez o Ypiranga. Os grandes gaúchos também avançaram: o Internacional passou do CSA, nos pênaltis, e o Grêmio eliminou o ABC.

O sorteio da próxima fase não conta com a divisão em potes. Ou seja, todos os clubes podem se enfrentar, o que cria expectativa sobre clássicos. Na última edição, os confrontos das oitavas de final contaram com Santos x Corinthians, Palmeiras x São Paulo e Fortaleza x Ceará, além do clássico interestadual Flamengo x Atlético Mineiro.

O calendário da Copa do Brasil prevê que os jogos de ida das oitavas de final sejam realizados nos dias 16, 17 e 18 e os confrontos de volta nos dias 30 e 31 de maio e 1º de junho.

Confira os classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil:

América-MG

Athletico-PR

Botafogo

Corinthians

Cruzeiro

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Palmeiras

Santos

São Paulo

Sport