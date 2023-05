Copa do Brasil: onde assistir e o que cada time precisa para avançar

Os jogos decisivos das oitavas de final de Copa do Brasil começam a ser disputados nesta quarta-feira, 31. Cerca de duas semanas após as partidas de ida, dezesseis times chegam sonhando com classificação e conseguir seguir em busca do título.

Quem avançar garante mais 4,3 milhões de reais na conta e mantém viva a possibilidade de arrecadar uma bolada ao fim da competição. Nesta temporada, um time pode lucrar até 91,8 milhões de reais em caso de título.

Confira onde assistir aos confrontos desta fase e a situação de cada time:

Bahia x Santos – agregado (0 x 0)

Depois de um empate sem gols na primeira partida, na Vila Belmiro, Bahia e Santos decidem quem avança para as quartas de final da Copa do Brasil. O jogo acontece na Fonte Nova, nesta quarta-feira, 19h (de Brasília), e classifica quem vencer. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. A transmissão é do canal fechado SporTV e do serviço de pay-per-view Premiere.

Fortaleza x Palmeiras – agregado (0 x 3)

O Fortaleza precisa de uma remontada para se classificar. Após perder por 3 a 0, o Leão tem que tirar a grande desvantagem do Palmeiras e vai contar com a força da torcida no Castelão, na quarta-feira, às 19h (de Brasília). No entanto, o Verdão não perde por três ou mais gols desde novembro de 2022, quando já era campeão brasileiro. O jogo terá transmissão do canal fechado SporTV e do serviço de pay-per-view Premiere.

Cruzeiro x Grêmio – agregado (1 x 1)

O Cruzeiro esteve perto de vencer o Grêmio, na Arena, mas sofreu o empate com a genialidade de Luis Suárez. Duas semanas depois, os maiores campeões da Copa do Brasil chegam com reais chances de avançar, em um Mineirão lotado, na quarta-feira, às 20h (de Brasília). Do outro lado, está o Tricolor Gaúcho, segundo maior vencedor do torneio, que chega de quatro compromissos sem perder. A transmissão é exclusiva do serviço de streaming Amazon Prime Video.

Internacional x América-MG – agregado (0 x 2)

O Internacional recebe o América Mineiro nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, buscando virar o placar. O confronto de ida acabou com vitória do Coelho por 2 a 0, com gols já no fim, e complicou a situação do Colorado de Mano Menezes, bastante pressionado. O jogo terá transmissão exclusiva do serviço de streaming Amazon Prime Video.

Botafogo x Athletico-PR – agregado (2 x 3)

Líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo deixou escapar a vitória na primeira partida após abrir dois gols de vantagem. Agora, em casa, tem chance de reverter o 3 a 2 do Furacão, que só perde há três jogos. A bola rola nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, com transmissão da Globo, em TV aberta, do canal fechado SporTV, do serviço de streaming Amazon Prime Video e pelo pay-per-view Premiere.

Corinthians x Atlético-MG – agregado (0 x 2)

Empolgado após voltar a vencer depois de oito jogos, o Corinthians recebe o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Ainda assim, a desvantagem de 2 a 0 é um peso para o lado corintiano, enquanto o Galo tem uma situação mais confortável. Invicto há seis partidas, o time ainda não perdeu por mais de dois gols sob comando de Eduardo Coudet. A partida terá transmissão da Globo, em TV aberta, do canal fechado SporTV, do serviço de streaming Amazon Prime Video e pelo pay-per-view Premiere.

São Paulo x Sport – agregado (2 x 0)

Empolgando com Dorival Júnior, o São Paulo só precisa confirmar a classificação, jogando no Morumbi. Contra o Sport, o Tricolor pode perder por até um gol de diferença. No entanto, o Leão ainda sonha em surpreender e fazer história na partida que acontece na quinta-feira, 1º, às 19h30 (de Brasília). O embate terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video.

Flamengo x Fluminense – agregado (0 x 0)

Maior clássico da fase, o Fla-Flu desta quinta-feira, às 20h (de Brasília), promete. Depois de um empate sem gols, chegou a vez do Maracanã ficar pintado de preto e vermelho em busca da classificação. No entanto, em má fase, o Rubro-Negro precisa superar os resultados recentes e vencer. Do lado Tricolor, a confiança já foi maior, tendo em vista que esta é a primeira fase ruim do time na temporada. A decisão tem transmissão marcada para o canal fechado SporTV e o serviço de streaming Premiere.