Copa do Brasil: onde assistir ao sorteio das quartas de final

Com os oito classificados para as quartas de final, a Copa do Brasil define nesta terça-feira, 19, os confrontos da próxima fase. O sorteio também decide o chaveamento até a final. Os times que seguem na competição são: Athletico-PR, Atlético-GO, América-MG, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza e São Paulo. O evento acontece a partir das 13h30 (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro. A transmissão oficial é pelo canal da CBF, no YouTube.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Os confrontos serão definidos em formato livre, sem divisão por potes. Ou seja, qualquer equipe poderá jogar com uma das outras sete classificadas para a atual fase. A ordem dos times sorteados já define também os mandos das partidas. Além disso, o evento determinará o chaveamento em caso de classificação à semifinal e final. Saiba tudo sobre o sorteio aqui.

Os jogos de ida acontecerão nos dias 27 e 28 de julho, enquanto os da volta estão marcados para 17 e 18 de agosto. Para as quartas de final, a CBF pagou 3,9 milhões de reais para cada clube participante. Aos que passarem adiante, mais 8 milhões de reais. Os finalistas terão direito a 25 milhões de reais, em caso de vice-campeonato, e 60 milhões de reais, em caso de título.

Onde assistir ao sorteio das quartas de final da Copa do Brasil:

13h30 – Canal da CBF no YouTube

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens