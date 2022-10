Copa do Brasil: ídolos, Gabigol e Cássio vão em busca de título inédito

Flamengo e Corinthians decidem a Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, 19, no Maracanã. O jogo de volta, que coloca frente a frente as duas maiores torcidas do Brasil, acontece após um 0 a 0 na ida, disputada na Neo Química Arena, em São Paulo. Entre diversos personagens, dois ídolos das multidões chamam a atenção. São eles Gabriel Barbosa e Cássio, exaltados por flamenguistas e corintianos, que buscam um título inédito em suas vitoriosas carreiras.

Apesar de ambos já terem conquistado dois Campeonatos Brasileiros, Libertadores, Recopa e empilhado estaduais por Flamengo e Corinthians, falta um troféu importantíssimo no cenário nacional: a Copa do Brasil. A sina na competição é tão grande que ambos já pararam no vice-campeonato. No caso de Gabigol, “bateu na trave” jogando por outro clube, o Santos, e sequer havia sido finalista com o Flamengo, até esta edição.

Apesar de jovem (26 anos), Gabriel já soma nove participações na competição, com 45 jogos e 26 gols, número alto para um torneio de mata-mata. O atacante defendeu o Flamengo em quatro edições e, antes de alcançar a atual decisão, o máximo que havia conseguido era uma semifinal, em 2021.

Por outro lado, Gabi já chegou mais próximo do sucesso, enquanto usava a camisa do Santos. Pelo alvinegro da Baixada foram cinco participações e a maior quantidade de gols marcados, 19, sendo oito em 2015, ano em que o Peixe ficou com o segundo lugar, ao perder na decisão para o rival Palmeiras. O atacante balançou as redes na ida da final, mas não conseguiu impedir o empate agregado alviverde, que culminou no título após a disputa de pênaltis.

Gabriel se consagrou como um jogador extremamente decisivo desde que chegou ao Flamengo. O atacante fez 11 gols em 11 finais com a camisa rubro-negra, sendo sete em “grandes decisões”, excluindo, assim, os campeonatos estaduais. Este número o empata com Zico, maior ídolo rubro-negro, na liderança da estatística. Assim, o camisa 9 pode alcançar mais um recorde flamenguista, caso balance as redes nesta quarta.

Cássio nunca chegou a disputar a Copa do Brasil sem a camisa do Corinthians, apesar de uma curta passagem pelo Grêmio, no início de sua carreira. O ídolo alvinegro, que foi herói das conquistas da Libertadores e Mundial de 2012, defendeu o gol do Timão em 10 ocasiões da competição nacional e soma 50 partidas.

Ainda assim, o “gigante”, como é apelidado, não conseguiu levantar a taça e, mais curiosamente, só avançou às semifinais apenas duas vezes, em 2018 e em 2022, chegando também à decisão. Quatro anos atrás, na final contra o Cruzeiro, foi quando o Corinthians de Cássio bateu na trave.

Após perder o jogo de ida, por 1 a 0, contra o Cruzeiro, no Mineirão, a expectativa de todo o “bando de loucos” era uma virada jogando em Itaquera, que chegou a se desenhar quando Pedrinho, atualmente no Atlético Mineiro, fez bonito gol e teria empatado o agregado. Porém, o VAR, em seu ano de estreia, anulou o tento e, após o ocorrido, o Cruzeiro sacramentou o título, consequentemente, também, o segundo lugar para o Corinthians. O autor do gol foi Arrascaeta, hoje outro ídolo rubro-negro.

Cássio já completou 620 jogos com a camisa do Corinthians, o que o coloca na posição de segundo que mais atuou vestindo a camisa do clube, atrás apenas de Wladimir, com 806. Apontado por boa parte te torcedores como o maior jogador da história do clube, o goleiro pode alcançar Marcelinho Carioca, outro nome no panteão corintiano. Caso conquiste o título da Copa do Brasil, o “Gigante” iguala o “Pé de Anjo” em 10 títulos pelo Timão.

Nesta quarta-feira, Gabriel e Cássio vão a campo em lados opostos, depois de um empate na ida. Ou seja, quem vencer entre Flamengo e Corinthians leva o título da Copa do Brasil para casa e acaba com a escrita negativa de seus grandes ídolos do atual plantel. Já o outro terá de tentar outra vez.

