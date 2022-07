Copa do Brasil: Fluminense vence Fortaleza no Castelão, em ida das quartas

O Fluminense venceu o Fortaleza por 1 a 0, nesta quinta-feira, 28, no Castelão, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O resultado foi fruto do gol Nonato e aumentou a invencibilidade do time carioca para 11 partidas. O segundo jogo do confronto acontece dia 17 de agosto, no Rio de Janeiro.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Apesar da má fase, a torcida do Fortaleza compareceu em bom número ao Castelão, por mais uma campanha expressiva na Copa do Brasil. Do outro lado, o Fluminense de Fernando Diniz chegou embalado pela boa fase, o que se refletiu na primeira etapa.

Dominante na posse de bola, o Tricolor do Rio de Janeiro produziu mais e, logo após ter um tento anulado pelo VAR, abriu o placar, aos 35 minutos do segundo tempo. Como resultado de uma troca de passes, Germán Cano ajeitou para Nonato finalizar e marcar. O Leão sequer acertou o gol os primeiros 45 minutos.

Depois do intervalo, a tônica do jogo mudou e o Tricolor do Ceará cresceu em campo. Aproveitando postura mais recuada do Fluminense, o time de Vojvoda finalizou mais, exigiu defesas do goleiro Fábio e acertou a trave duas vezes. Já nos minutos finais, Silvio Romero chegou a marcar para o Fortaleza, mas um impedimento checado pelo VAR anulou o gol.

O placar da ida resulta em uma vantagem para o Fluminense, apesar de mínima. O jogo de volta acontece dia 17 de agosto, no Rio de Janeiro. Ambas as equipes têm compromissos pelo Campeonato Brasileiro no intervalo entre as partidas.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens