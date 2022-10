Copa do Brasil: em alta, Corinthians quer findar freguesia para o Flamengo

Atualizado em 11 out 2022, 21h12 - Publicado em 12 out 2022, 07h00

Atualizado em 11 out 2022, 21h12 - Publicado em 12 out 2022, 07h00

Corinthians e Flamengo fazem o primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil de 2022 nesta quarta-feira, 12, às 21h45 (de Brasília). Jogando em casa, na Neo Química Arena, em São Paulo, o Timão terá o apoio de sua torcida e espera manter a boa fase de seus jogadores de frente para abrir vantagem para o jogo de volta, que acontece no Maracanã, dia 19. Mas para isso, a equipe paulista precisará reverter um retrospecto ruim: nas últimas 12 partidas contra o Rubro-Negro perdeu dez, venceu apenas uma e empatou outra.

O Corinthians chega embalado. Depois de despachar o Fluminense nas semifinais com direito a 3 a 0 em Itaquera, os paulistas venceram três das cinco partidas e assumiram o terceiro lugar do Brasileirão, com 54 pontos, à frente do próprio Flamengo, que tem 52.

O bom momento é reflexo da evolução e do encaixe tático da equipe de Vitor Pereira. Du Queiroz e Fausto Vera viraram protagonistas, Renato Augusto voltou a ser a grande referência, enquanto a dupla Roger Guedes e Yuri Alberto entrosou e vem esbanjando faro de gol. Os camisas 9 e 10 são responsáveis por seis das oito bolas na rede do Corinthians nos últimos cinco jogos.

Mas se por um lado o Corinthians chega em alta, o histórico recente contra da decisão da Copa do Brasil não é nada favorável. A sequência negativa já dura quase quatro anos. No primeiro duelo desde que eliminou o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil de 2018 (acabaria perdendo a final para o Cruzeiro, cujo destaque era o hoje rubro-negro Arrascaeta), o Timão foi derrotado por 3 a 0 pelo Brasileirão daquele ano, com direito a dois gols de Lucas Paquetá, atualmente no West Ham e titular da seleção brasileira.

Em 2019, os times se reencontraram na Copa do Brasil, desta vez nas oitavas de final, com duas vitórias flamenguistas. Entre novembro de 2019 e agosto de 2021, o Flamengo venceu todas e marcou 14 gols em quatro jogos contra o Timão, entre eles, um doloroso 5 a 1, em Itaquera. A única vitória corintiana da sequência veio este ano, pelo Campeonato Brasileiro, 1 a 0 com um gol contra do lateral-direito Rodinei.

Os últimos 12 confrontos entre as equipes:

5/10/2018 – Corinthians 0 x 3 Flamengo – Campeonato Brasileiro

15/5/2019 – Corinthians 0 x 1 Flamengo – Copa do Brasil

4/6/2019 – Flamengo 1 x 0 Corinthians – Copa do Brasil

21/7/2019 – Corinthians 1 x 1 Flamengo – Campeonato Brasileiro

3/11/2019 – Flamengo 4 x 1 Corinthians – Campeonato Brasileiro

18/10/2020 – Corinthians 1 x 5 Flamengo – Campeonato Brasileiro

14/2/2021 – Flamengo 2 x 1 Corinthians – Campeonato Brasileiro

1/8/2021 – Corinthians 1 x 3 Flamengo – Campeonato Brasileiro

17/11/2021 – Flamengo 1 x 0 Corinthians – Campeonato Brasileiro

10/7/2022 – Corinthians 1 x 0 Flamengo – Campeonato Brasileiro

2/8/2022 – Corinthians 0 x 2 Flamengo – Libertadores

9/8/2022 – Flamengo 1 x 0 Corinthians – Libertadores

Retrospecto em mata-mata também favorece o Flamengo

Ao longo da história, Flamengo e Corinthians já se enfrentaram em oito confrontos eliminatórios e, neste recorte, o Rubro-negro também leva vantagem, com cinco classificações contra três dos paulistas. A última delas, nas quartas de final da Libertadores deste ano, quando venceu por 2 a 0, em Itaquera, e 1 a 0, no Maracanã.

Outro recordado duelo aconteceu em outra Libertadores, nas oitavas de final de 2010, quando o Flamengo de Adriano e Vagner Love eliminou o Corinthians de Ronaldo e Roberto Carlos no critério de desempate (gols fora de casa). Houve uma única final entre os times, em jogo único, da Supercopa do Brasil de 1991, esta vencida por 1 a 0 pelo Timão, com um gol de Neto.

Vitórias do Flamengo:

Copa do Brasil de 1989 – Quartas de final

Flamengo 2 x 0 Corinthians

Corinthians 4 x 2 Flamengo

Rio-São Paulo de 1997 – Quartas de final

Flamengo 3 x 0 Corinthians Corinthians 2 x 0 Flamengo

Libertadores de 2010- Oitavas de final

Flamengo 1 x 0 Corinthians

Corinthians 2 x 1 Flamengo

Copa do Brasil 2019 -Oitavas de final

Corinthians 0 x 1 Flamengo

Flamengo 1 x 0 Corinthians

Copa Libertadores 2022 – Quartas de final

Corinthians 0 x 2 Flamengo

Flamengo 1 x 0 Corinthians

Vitórias do Corinthians

Brasileirão de 1984 – Quartas de final

Flamengo 2 x 0 Corinthians

Corinthians 4 x 1 Flamengo

Supercopa do Brasil de 1991

Corinthians 1 x 0 Flamengo

Copa do Brasil de 2018 – Semifinal

Flamengo 0 x 0 Corinthians

Corinthians 2 x 1 Flamengo

