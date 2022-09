Copa do Brasil: Corinthians tenta por fim a freguesia para o Flamengo

Após vencer o Fluminense nesta quinta-feira, 15, o Corinthians terá diante do Flamengo, algoz na última Libertadores, uma difícil missão pela decisão da Copa do Brasil. Para voltar a levantar a taça, o Timão precisará reverter um retrospecto nada animador: nas últimas 12 partidas contra o Rubro-Negro perdeu dez, venceu uma e empatou uma. Os jogos acontecem nos dias 12 e 19 de outubro, ainda sem mandos de campo definidos.

A sequência negativa já dura quase quatro anos e começou no Campeonato Brasileiro de 2018. Jogando em casa, o Corinthians perdeu por 3 a 0, com direito a dois gols de Lucas Paquetá, atualmente no West Ham e protagonista da seleção brasileira.

Já em 2019, mesmo ainda sem Jorge Jesus, o Flamengo venceu os dois confrontos pela Copa do Brasil e eliminou a equipe paulista. Do time paulista que foi a campo para o segundo jogo daquelas oitavas de final, apenas o goleiro Cássio segue no elenco.

Depois da eliminação, o único empate da sequência aconteceu no mesmo ano, na Neo Química Arena. O Flamengo perdia até os 41 minutos do segundo tempo, quando Gabriel Barbosa empatou e manteve a invencibilidade carioca.

Porém, depois do empate, o Corinthians encarou derrotas duras seguidas. Entre novembro de 2019 e agosto de 2021, o Flamengo marcou 14 gols em quatro jogos contra o Timão, com direito a um 5 a 1, em Itaquera.

Foi neste ano que a única vitória da sequência veio. O Flamengo estava com Dorival Júnior recém-chegado e o Corinthians mais forte na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. O 1 a 0 foi conquistado com um gol contra do lateral-direito Rodinei, atualmente nos braços da torcida flamenguista.

Os dois últimos encontros foram pelas quartas de final da Libertadores, em partidas de domínio absoluto do Flamengo. No placar agregado, um 3 a 0 – com direito a vitórias nas duas partidas.

Confira os últimos 12 confrontos entre as equipes:

5/10/2018 – Corinthians 0 x 3 Flamengo – Campeonato Brasileiro

15/5/2019 – Corinthians 0 x 1 Flamengo – Copa do Brasil

4/6/2019 – Flamengo 1 x 0 Corinthians – Copa do Brasil

21/7/2019 – Corinthians 1 x 1 Flamengo – Campeonato Brasileiro

3/11/2019 – Flamengo 4 x 1 Corinthians – Campeonato Brasileiro

18/10/2020 – Corinthians 1 x 5 Flamengo – Campeonato Brasileiro

14/2/2021 – Flamengo 2 x 1 Corinthians – Campeonato Brasileiro

1/8/2021 – Corinthians 1 x 3 Flamengo – Campeonato Brasileiro

17/11/2021 – Flamengo 1 x 0 Corinthians – Campeonato Brasileiro

10/7/2022 – Corinthians 1 x 0 Flamengo – Campeonato Brasileiro

2/8/2022 – Corinthians 0 x 2 Flamengo – Libertadores

9/8/2022 – Flamengo 1 x 0 Corinthians – Libertadores

