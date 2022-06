Copa do Brasil: como chegam os times para as oitavas de final

As oitavas de final da Copa do Brasil começam nesta quarta-feira, 22. Recheada de clássicos, a fase coloca em duelo os 16 times de melhor campanha no torneio. Quem avançar para as quartas de final recebe 3 milhões de reais e segue na competição, que paga 60 milhões ao campeão.

Os jogos de ida das oitavas serão disputados nas próximas quarta e quinta-feira, 22 e 23, respectivamente, exceto América-MG x Botafogo, que acontece dia 30. Os duelos de volta estão marcados para 12, 13 e 14 de julho. Clubes que ainda disputam a Libertadores e Sul-Americana têm compromissos das competições continentais entre as partidas da Copa do Brasil.

Atlético-GO x Goiás

Confronto que inicia a fase, às 19h do dia 22, o clássico goiano coloca os dois rivais em duelo decisivo pela segunda vez no ano. Campeão estadual sobre o Goiás, o Atlético chega com leve vantagem para as oitavas da Copa do Brasil.

Na 12ª posição do Brasileiro, o Dragão disputa a primeira partida em casa, enquanto o Goiás, no 17º lugar do nacional, decide com a força da torcida. Entretanto, o Atlético não perde o clássico como visitante há três jogos. Vice-campeão de 1990, o esmeraldino sonha em surpreender e alcançar nova campanha relevante.

Bahia x Athletico

Um dos dois representantes da Série B nas oitavas de final, o Bahia encara o Athletico Paranaense na próxima quarta-feira, às 19h30, em casa. Terceiro colocado da segunda divisão nacional, o time treinado por Guto Ferreira encara um Furacão em boa fase.

Invicto há nove jogos, o Athletico de Felipão conquistou a Copa do Brasil em 2019 e é o atual vice-campeão. Como decide em casa, tem leve favoritismo sobre. Contudo, a defesa eficiente do Bahia (sete gols sofridos nos últimos dez compromissos) é o principal alicerce para eliminar o adversário da elite.

Fortaleza x Ceará

Clássico nordestino de maior relevância nos últimos anos, o encontro entre Fortaleza e Ceará acontece na quarta-feira, às 20h. Em fase ruim, o Tricolor é o 19º do Brasileirão, enquanto o Vozão ocupa a 13ª colocação e não perde há 12 jogos.

Sem vencer o rival nos últimos quatro jogos, para avançar, o Fortaleza precisa superar a sequência ruim no ano e o “tabu”. O Ceará, por outro lado, ainda não sofreu gols nesta edição de Copa do Brasil e chega em momento consideravelmente superior.

Atlético-MG x Flamengo

Um confronto cheio de rivalidade, com ambos os times oscilando, acontece nesta quarta, às 21h30, no Mineirão. Coincidentemente, Atlético e Flamengo se enfrentaram no último domingo, com vitória mineira por 2 a 0, que aliviou um pouco a pressão sobre o técnico Antonio Mohamed, mas fez aumentar a instabilidade no elenco flamenguista.

Quarto lugar do Brasileiro, o Atlético segue em busca por mais um ano glorioso, enquanto o Flamengo é o 14º e precisa se recuperar para sonhar com uma temporada mais vitoriosa. Atual campeão da competição, o Galo tem dois troféus na bagagem. O Rubro-negro já venceu três vezes a Copa do Brasil.

Corinthians x Santos

Corinthians e Santos fecham a quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena. Rivais estaduais, as equipes se enfrentarão duas vezes consecutivas, pois no fim de semana têm compromisso pelo Brasileirão. Brigando pela liderança do torneio em pontos corridos, o Timão chega à fase final em busca do tetracampeonato da Copa do Brasil.

Vencedor da competição em 2010, o Peixe deposita no clássico a chance de seguir buscando um título de relevância nacional na temporada. Forte sob apoio da torcida, o Corinthians não perde em casa desde fevereiro, quando perdeu para o próprio Santos, no Paulistão.

Fluminense x Cruzeiro

Para abrir a quinta-feira, Fluminense e Cruzeiro jogam às 19h, no Maracanã. O encontro entre os clubes da Série A e B é um dos que mais atrai atenção e, apesar da diferença de divisões, não tem amplo favoritismo para o lado carioca.

Maior campeão da Copa do Brasil com seis títulos, o Cruzeiro, líder da Série B, viaja ao Rio de Janeiro para seguir em boa fase. Caso não saia derrotado da ida, o time mineiro chega à volta invicto como mandante há quatro meses. Enquanto isso, o Fluminense precisa superar a instabilidade no Brasileirão para avançar e continuar buscando o segundo título do torneio mata-mata

São Paulo x Palmeiras

O clássico paulista acontece nesta segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro e volta a ser disputado na quinta, às 20h, pela Copa do Brasil. Finalistas do estadual deste ano, São Paulo e Palmeiras se reencontram com gosto de revanche para o Tricolor, e a chance alviverde de seguir dominando o futebol brasileiro.

Tetracampeão do torneio, o Palmeiras é líder do Brasileirão e é a sensação do país atualmente. Entretanto, o São Paulo pode utilizar do “fator casa” para se manter vivo na Copa do Brasil em busca do inédito troféu. Invicto em casa desde março, quando perdeu para o próprio Verdão, a classificação representaria a consolidação são-paulina na temporada.

Artilharia

1. Edu (Cruzeiro) – 4 gols

2. Shaylon (Atlético-GO), Vina (Ceará), Eduardo Sasha (Atlético-MG), Vitor Roque e Pablo (Athletico) – 3 gols

* apenas jogadores de clubes ainda na competição foram considerados

