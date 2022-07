Copa do Brasil: como chegam os times para a decisão das oitavas

A volta das oitavas de final da Copa do Brasil começa nesta terça-feira, 12. A fase que contou com quatro clássicos estaduais e três embates entre mineiros e cariocas marcará a eliminação de grandes equipes. Os classificados para as quartas de final recebem 3,9 milhões de reais.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Os jogos restantes estão marcados para os dias 12, 13 e 14 de julho. As quartas de final, que ainda contam com um sorteio para definir o chaveamento, acontecem entre 27 e 28 de julho e 17 e 18 de agosto. Já a final, agendada para 12 e 19 de outubro, decide o campeão, que leva para casa 60 milhões de reais.

Veja como chegam os times para a decisiva das oitavas de final:

Athletico-PR x Bahia

Após vencer a ida, em Salvador, por 2 a 1, o Athletico Paranaense chega com vantagem para a volta. Além do placar, o contexto é favorável para o Furacão: o Bahia venceu apenas um dos últimos seis jogos, enquanto o time do Paraná não perde como mandante desde abril.

A bola rola às 20h30 desta terça-feira, 12, na Arena da Baixada. O jogo é de transmissão exclusiva da Amazon Prime Video.

Cruzeiro x Fluminense

Dias depois de se despedir do ídolo Fred, o Fluminense viaja para Belo Horizonte em busca de garantir a vaga nas quartas da Copa do Brasil. Entretanto, o Cruzeiro, líder da Série B, vendeu mais de 55 mil ingressos e conta com o Mineirão lotado em busca da vaga. O time de Paulo Pezzolano precisa reverter o 2 a 1 conquistado pelo Tricolor no Maracanã no primeiro jogo.

O jogo está marcado para esta terça-feira, 12, às 21h, no Mineirão. O canal fechado SporTV e o serviço de pay-per-view Premiere transmitem a partida.

Goiás x Atlético-GO

O primeiro grande clássico estadual a ser decidido nas oitavas de final da Copa do Brasil é entre Goiás e Atlético Goianiense. Após um 0 a 0 na ida, com mando do Dragão, o Esmeraldino espera a força da torcida para avançar, e bater um tabu ajudaria no feito: o Verdão não bate o rival em casa desde 2020.

O clássico é nesta quarta-feira, 13, às 19h, na Serrinha, com transmissão de SporTV e Premiere.

Ceará x Fortaleza

O duelo entre Ceará e Fortaleza é a rivalidade do Nordeste em maior evidência nos últimos anos. Desse modo, o encontro das oitavas de Copa do Brasil ganha um peso ainda maior. Com vantagem de 2 a 0 conquistada na ida, o Leão precisa superar a má fase no Brasileiro e a eliminação na Libertadores, enquanto o Vozão vive fase positiva e está nas quartas da Sul-Americana.

Continua após a publicidade

O Clássico-Rei acontece nesta quarta-feira, 13, às 20h, no Castelão. A transmissão do jogo é exclusiva do Amazon Prime Video.

Flamengo x Atlético-MG

Flamengo e Atlético Mineiro venceram os três últimos campeonatos brasileiros, e o time de Belo Horizonte é o atual campeão da Copa do Brasil. Com clima tenso, o clássico interestadual terminou com vitória atleticana por 2 a 1, na ida. A volta, no Maracanã, é a esperança flamenguista para seguir em busca de mais um título nos últimos anos.

O jogo desta quarta-feira, 13, acontece no Maracanã, às 21h30. O jogo será transmitido pelo canal aberto Globo, além do pago SporTV e o pay-per-view Premiere.

Santos x Corinthians

Com muita moral, o Corinthians, vice-líder do Brasileirão e nas quartas da Libertadores, chega para a decisiva com larga vantagem, depois de aplicar 4 a 0, na ida, em casa. O Santos, entretanto, demitiu o treinador Fabián Bustos para seguir com o sonho, ainda que mínimo, de buscar a virada.

A decisão acontece nesta quarta-feira, 13, às 21h30, na Vila Belmiro, com transmissão da Globo, SporTV e Premiere.

Palmeiras x São Paulo

Rivais na final do Paulista, vencida pelo Palmeiras após goleada no Allianz Parque, os times paulistas se reencontram com um tom de revanche para o lado do São Paulo. O Tricolor venceu a ida, no Morumbi, por 1 a 0, e precisa segurar o ímpeto alviverde para avançar em busca do inédito título da Copa do Brasil.

No Allianz Parque, a bola rola nesta quinta-feira, 14, às 20h, com transmissão exclusiva do Amazon Prime Video.

Botafogo x América-MG

Apenas uma virada histórica é capaz de manter o novo milionário Botafogo na Copa do Brasil. Depois de ser derrotado por 3 a 0, na ida, o time carioca precisa devolver o placar para levar o jogo para os pênaltis, ou vencer por quatro ou mais gols para se classificar. Entretanto, o América conta com um dado favorável a seu favor: no ano, o time carioca ainda não venceu por três ou mais gols um time de Série A.

O jogo acontece no Estádio Nilton Santos, na próxima quinta-feira, 14, às 21h, com transmissão do SporTV.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens