Copa do Brasil 2023 começa hoje: a agenda do torneio

A Copa do Brasil de 2023 começa nesta terça-feira, 21, com a partida entre Marcílio Dias e Chapecoense, às 19h (de Brasília). Este é o jogo inicial da competição, que na primeira fase tem 80 times e conta com a entrada de 12 outros na terceira etapa.

REGULAMENTO

Na primeira fase, os jogos são apenas de ida, com o direito de mando para a equipe pior colocada no Ranking de Clubes da CBF, mas com a vantagem de empate para o visitante. Para os confrontos da segunda etapa, os jogos seguem apenas de ida, mas sem vantagem de empate. A partir da terceira fase, os jogos são de ida e volta.

PREMIAÇÃO

Inicialmente, na primeira e na segunda fase, a premiação dos times é dividida de acordo com a classificação dos times no ranking (veja na tabela abaixo). Após isso, os times recebem a mesma quantia.

O campeão leva para casa 70 milhões de reais e o vice garante 30 milhões. Acumulado, o vencedor do torneio pode garantir até 91,8 milhões de reais, caso seja proveniente da primeira fase.

MAIORES CAMPEÕES

O maior campeão da Copa do Brasil é o Cruzeiro, que venceu seis vezes. O Grêmio é o segundo, com cinco taças, seguido por Flamengo e Palmeiras, que conquistaram cinco. O Corinthians fecha o top-5, com três taças.

ONDE ASSISTIR

A transmissão da Copa do Brasil de 2023 será do streaming Amazon Prime Video, do pay-per-view Premiere e do canal fechado SporTV. A TV Globo transmite as partidas a partir da segunda fase.

OS JOGOS DA PRIMEIRA FASE

21/02

19h – Marcílio Dias-SC x Chapecoense

22/02

16h – Falcon-SE x Volta Redonda 17h – Nova Mutum-MT x Londrina-PR 19h – Caucaia-CE x Tombense-MG 19h – São Raimundo-RR x Cuiabá 20h – Marília-SP x Brusque-SC 21h – São Francisco-AC x Ypiranga-RS

23/02 19h – São Luiz-RS x Juventude-RS

19h – Humaitá-AC x Coritiba 20h – Ceilândia-DF x Santos 21h30 – Vitória-ES x Remo 21h30 – Trem-AP x Vasco

28/02

15h30 – Resende-RJ x Ferroviário-CE Continua após a publicidade 19h30 – Tocantinópolis-TO x América-MG 19h30 – Democrata GV-MG x Santa Cruz 20h – Real Noroeste-ES x VIla Nova-GO 21h – Fluminense-PI x Ponte Preta

01/03

15h30 – Tuna Luso-PA x CSA 15h30 – Nova Iguaçu-RJ x Vitória 19h – Cordino-MA x Brasil de Pelotas-RS 19h – ASA-AL x Goiás 19h – Atlético-BA x Atlético-GO 19h – Bahia de Feira-BA x Bragantino 19h – Tuntum-MA x ABC 20h – Campinense-PB x Grêmio 20h – União Rondonópolis-MT x CRB 20h – Athletic-MG x Brasiliense 20h – Camboriú-SC x Manaus 20h – Parnahyba-PI x Botafogo-SP 20h – São Bernardo-SP x Náutico 21h – Princesa do Solimões-AM x Ituano 21h – Operário-MS x Operário-PR 21h30 – Caldense-MG x Ceará 21h30 – Jacuipense-BA x Bahia 21h30 – Retrô-PE x Avaí 02/03 16h – Águia de Marabá-PA x Botafogo-PB 19h15 – Iguatu-CE x América-RN 20h – Sergipe x Botafogo 20h – Maringá-PR x Sampaio Corrêa 20h – Real Ariquemes-RO x Criciúma