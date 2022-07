Como chegam os times para as quartas da Copa do Brasil

As quartas de final da Copa do Brasil de 2022 começam nesta quarta-feira, 27, e oito times buscam avançar para as semifinais da competição que paga 60 milhões de reais para o campeão. Os duelos desta fase são Flamengo x Athletico-PR, Atlético-GO x Corinthians, São Paulo x América-MG e Fortaleza x Fluminense. O chaveamento até a final já está decidido, confira.

Os jogos de ida acontecem nestas quarta e quinta, 27 e 28, respectivamente. A volta dos duelos está marcada para acontecer em 17 e 18 de agosto. Quem avançar para a semifinais recebe mais 8 milhões de reais.

Flamengo x Athletico-PR

Embalado com a chegada de Dorival Jr que já representou oito vitórias em 12 jogos, o Flamengo encara o Athletico Paranaense. Invicto em casa há quase dois meses, o rubro-negro carioca conta com a excelente fase de Pedro como um dos pontos fortes.

Também vindo de uma boa temporada, o Athletico é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro e segue vivo nas duas competições de mata-mata. Sob comando de Luiz Felipe Scolari, o Furacão tem 69.8% de aproveitamento e promete fazer páreo duro.

A bola rola nesta quarta-feira, 27, às 21h30, no Maracanã. A partida será transmitida pela Globo, SporTV e Premiere.

Atlético-GO x Corinthians

Apesar de estar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense segue em uma temporada de grandes campanhas na Copa do Brasil e Sul-Americana. Pela competição doméstica, o Dragão encara o Corinthians e tem ao seu lado “fator casa” para tentar abrir vantagem no duelo.

O Timão, porém, vive dias de sucesso. Invicto em casa desde fevereiro, os treinados por Vítor Pereira são favoritos para avançar. Apesar de ter vencido apenas um dos últimos cinco jogos como visitante, o Corinthians espera já chegar com vantagem para a decisiva, em agosto.

O jogo está marcado para começar às 21h30 desta quarta-feira, 27, no Estádio Antônio Accioly. Globo, SporTV e Premiere transmitem o duelo.

São Paulo x América-MG

Em busca de vencer a primeira Copa do Brasil de sua história, o São Paulo precisa passar pelo América Mineiro. Vice-campeão paulista, o Tricolor precisa dividir atenção entre três competições e sofre com lesões. Porém, o apoio da torcida e poucas derrotas na temporada (oito, no total) são as forças.

Sonhando em ser grande à nível nacional, o Coelho não entra desacreditado para as quartas, apesar de não ser favorito. Treinado por Vágner Mancini, o América eliminou o Botafogo na fase anterior, com agregado de 5 a 0. As equipes jogam a ida nesta quinta-feira, 28, às 20h, no Morumbi, com transmissão exclusiva de SporTV e Premiere.

Fortaleza x Fluminense

O lanterna do Campeonato Brasileiro, Fortaleza, segue vivo na Copa do Brasil e quer, mais uma vez, chegar à semifinal. Em má fase, o Leão tende a se preocupar mais em escapar do rebaixamento, tendo em vista que não é favorito para avançar na copa doméstica.

Isso, pois, do outro lado está o Fluminense, a sensação da temporada. O Tricolor, com Fernando Diniz no banco de reservas, alia bom desempenho a resultados positivos e não perde há dez jogos. Germán Cano, centroavante do time, tem seis gols nas últimas seis partidas.

A partida acontece nesta quinta-feira, 28, às 20h30, no Castelão. A transmissão é exclusiva do Amazon Prime Video.

