Com o tetra, Flamengo se aproxima dos maiores campeões da Copa do Brasil

Festa no Maracanã. Com o quarto título da Copa do Brasil conquistado nesta quarta-feira, 19, no Rio, o com triunfo nos pênaltis sobre o Corinthians, após empate em 1 a 1, o Flamengo embolsou o prêmio de 60 milhões de reais e, de quebra, subiu na lista de maiores campeões da competição.

Campeão em 1990, 2006, 2013 e agora em 2022, o time alcançou o Palmeiras, terceiro maior vencedor, e se aproximou do pentacampeão Grêmio e do maior vencedor do torneio, o hexa Cruzeiro. O Corinthians, por sua vez, segue com três taças, fechando o top 5.

Os maiores campeões da Copa do Brasil:

Cruzeiro: 6 (1993, 1996, 2000, 2003, 2017, 2018)

Grêmio: 5 (1989, 1994, 1997, 2001, 2016)

Palmeiras: 4 (1998, 2012, 2015, 2020)

Flamengo: 4 (1990, 2006, 2013 e 2022)

Corinthians: 3 (1995, 2002, 2009)

Atlético Mineiro: 2 (2014, 2021)

Fluminense: 1 (2007)

Vasco:1 (2011)

Santos : 1 (2010)

Sport: 1 (2008)

Internacional: 1 (1992)

Athletico-PR: 1 (2019)

Criciúma: 1 (1991)

Juventude: 1 (1999)

Paulista : 1 (2005)

