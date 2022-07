Ceará x Fortaleza: onde assistir à Copa do Brasil nesta quarta-feira

Ceará e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira, 13, às 20h (de Brasília), pelo decisivo jogo das oitavas de final da Copa da Brasil. A partida acontece no Castelão, em Fortaleza, com transmissão exclusiva do serviço de streaming Amazon Prime. O primeiro jogo terminou com vitória do Leão do Pici por 2 a 0.

Para o duelo, o Vozão tem apenas um desfalque: o atacante Erick, em tratamento de lesão. O time terá o retorno do volante Richardson, que cumpriu suspensão no fim de semana, e do meia-atacante colombiano Stiven Mendoza, recuperado de contusão.

Depois de empatar com o Palmeiras na última rodada do Brasileirão, o Fortaleza ainda segue sem contar com Tinga, Robson e Landázuri, no departamento médico.

Além disso, a equipe segue sem poder utilizar os cinco reforços anunciados recentemente: Thiago Galhardo, Lucas Sasha, Otero, Emanuel Brítez e Fabrício Baiano.

Para o clássico, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá de volta o lateral-esquerdo Juninho Capixaba e o volante Ronald, que cumpriram suspensão no fim de semana, e o meio-campista Lucas Lima, que não pôde jogar diante do Verdão por questões contratuais.

Para conseguir uma vaga entre os oito melhores, o Fortaleza pode até perder por um gol de diferença, enquanto o Ceará precisa vencer por três ou mais gols.

Uma derrota do Leão por dois gols leva decisão do confronto para os pênaltis. Não há mais critério do gol marcado fora de casa na competição.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Copa do Brasil

19h

Goiás x Atlético-GO – SporTV e Premiere

20h

Ceará x Fortaleza – Amazon Prime

21h30

Flamengo x Atlético-MG – TV Globo, SporTV e Premiere

Santos x Corinthians – TV Globo, SporTV e Premiere

