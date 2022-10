CBF divulga áudio do VAR em Corinthians x Flamengo: ‘Desvia na barriga’

Atualizado em 13 out 2022, 13h59 - Publicado em 13 out 2022, 13h56

Por Da redação Atualizado em 13 out 2022, 13h59 - Publicado em 13 out 2022, 13h56

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira, 13, o áudio da cabine do VAR e a análise do lance em que o Corinthians reclamou de pênalti de Léo Pereira, do Flamengo, no empate em 0 a 0 no jogo de ida da final da Copa do Brasil de 2022 , um dia antes, na Neo Química Arena, em São Paulo. Para a comissão de arbitragem da entidade, a bola resvalou no corpo do defensor antes de tocar em seu braço e a não marcação da penalidade foi correta.

O lance aconteceu aos 36 do segundo tempo. Após cruzamento da esquerda, o atacante Yuri Alberto saiu da bola e surpreendeu o zagueiro Léo Pereira, que acabou tocando o braço esquerdo na bola. Segundo a CBF, “o jogador defensor “está com seus braços em movimento natural” e por isso “este impacto que surpreendeu o defensor é uma ação normal de jogo”.

O áudio do VAR esclarece a decisão. O árbitro Bráulio da Silva Machado demonstra insegurança: “Desvio, não vi, acho que pegou no braço.”. Os auxiliares de vídeo, no entanto, checaram o lance e o auxiliou a manter a decisão. “Pega na barriga dele e vai para o braço”, diz Rodrigo D’Alonso Ferreira num primeiro replay. Ao rever o lance por outros ângulos, o comandante do VAR ratifica: “Já checado, a bola desvia na barriga dele e vai para o braço, pode seguir.”

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR AO VÍDEO DA CBF

Depois do jogo, os dois treinadores protestaram contra a arbitragem. Enquanto o rubro-negro Dorival Júnior reclamou do cartão amarelo que tirou João Gomes do jogo de volta, dia 19, no Maracanã, o corintiano Vítor Pereira disse que o próprio Gomes merecia ter recebido um segundo amarelo, na segunda etapa, o do pênalti não assinalado.

