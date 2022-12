CBF decide sortear vaga na Copa do Brasil e revolta Criciúma e Guarani

Uma situação pouco provável e não prevista no regulamento da Copa do Brasil pegou a Confederação Brasileira de Futebol de surpresa e causa dúvidas sobre a próxima edição da competição. Com Criciúma e Guarani empatados em número de pontos no ranking de clubes da entidade, justamente na posição que dá a última vaga para o torneio de 2023, a CBF decidiu fazer um sorteio para definir qual deles está classificado – o que causou revolta em ambos os clubes.

O problema acontece porque nem o Regulamento Geral das Competições, nem o regulamento específico da Copa do Brasil explica o que deve ser feito nesse caso. O ranking da CBF é usado para dar vagas aos 10 melhores times ainda não classificados por outros critérios, e Guarani e Criciúma, com 4.128 pontos, estão empatados exatamente na posição que dá a décima vaga, em 33º lugar.

“Diante desse ponto omisso no regulamento (…), considerando os critérios de justiça, isonomia e para assegurar maior segurança jurídica, a CBF decidiu realizar um sorteio entre o Criciúma e o Guarani para definir o clube que ficará com a 10ª vaga pelo RNC (ranking nacional de clubes)”, disse a CBF em comunicado.

A decisão enfureceu os dois clubes, que afirmam terem conquistado em campo o direito de participar da Copa do Brasil do ano que vem.

“O Criciúma Esporte Clube reafirma a sua legitimidade na classificação via Ranking Nacional dos Clubes (RNC), para disputar a Copa do Brasil em 2023. O clube reitera o inconformismo com a possibilidade de decisão via sorteio e reforça a atuação e vigilância constante, para que os resultados obtidos legalmente dentro de campo, acarretando a pontuação atingida no ano de 2022, sejam respeitados”, disse o clube catarinense em nota oficial.

Já o time paulista foi mais enfático e afirmou que vai participar do torneio: “O Guarani Futebol Clube informa que irá jogar a Copa do Brasil 2023! Durante a temporada 2022, o Guarani garantiu no campo a sua vaga para a competição, tanto pelo Campeonato Paulista, terminando em 7⁰ lugar, como também pelo ranking da CBF”.

A CBF ainda não informou data e horário do eventual sorteio. A entidade também já anunciou que vai mudar os critérios de classificação para a Copa do Brasil de 2024, usando apenas os rankings das federações estaduais para definir quais estados têm direito a mais vagas. A partir daí, os clubes precisarão se classificar via competições estaduais. As exceções serão os times que estiverem na Libertadores e os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e Série B, que entram direto na terceira fase.

