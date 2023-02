CBF aumenta premiação da Copa do Brasil 2023; campeão levará R$ 70 mi

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta quarta-feira, 1º, aumento significativo na premiação da Copa do Brasil para 2023. O vencedor desta edição levará para casa 70 milhões de reais, isto é, 10 milhões a mais que o atual valor. Além disso, como a quantia é cumulativa por cada fase alcançada do torneio, o campeão poderá levar um montante de até 91,8 milhões de reais.

A premiação de cada fase da competição recebeu ajuste. Nas duas primeiras fases, como já ocorre, há a divisão de cotas por grupos, proporcional à divisão atual do clube. O grupo I, formado por clubes da Série A, receberá a maior quantia comparado ao grupo II, formado por equipes da Série B, e o grupo III, formado por equipes das demais divisões.

Sendo assim, por exemplo, os times da elite do futebol nacional que passarem da primeira fase receberão 1,4 milhão de reais. Os clubes da série B, 1,25 milhões de reais, e os demais 750 mil reais.

A edição 2023 da Copa do Brasil está programada para começar no dia 22 de fevereiro. Ao todo, a CBF vai distribuir 419 milhões de reais entre os 92 clubes participantes. No ano passado, o Flamengo, campeão, levou para casa um montante de 76,8 milhões de reais, considerando todas as fases. Já o Corinthians, segundo colocado, levou 41,8 milhões de reais.

Confira os valores da premiação da Copa do Brasil 2023:

1ª fase: R$ 1,4 milhão (grupo I), R$ 1,25 milhão (grupo II) e R$ 750 mil (grupo III)

2ª fase: R$ 1,7 milhão (grupo I), R$ 1,4 milhão (grupo II) e R$ 900 mil (grupo III)

3ª fase: R$ 2,1 milhões

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

Quartas de final: R$ 4,3 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 30 milhões

Campeão: R$ 70 milhões