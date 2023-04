Cano se torna segundo maior artilheiro do Fluminense no século

Germán Cano segue empilhando artilharias com a camisa do Fluminense. Ao marcar o primeiro tento da vitória sobre o Paysandu, por 3 a 0, na última terça-feira, 25, em Belém, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil, o argentino chegou a 64 gols com a camisa do Tricolor. Com isso, ultrapassou Magno Alves e se tornou o segundo maior goleador do clube no século, atrás apenas do ídolo Fred, que se aposentou na temporada passada com 199 bolas na rede.

Cada vez mais nas graças da torcida, Cano precisou de apenas 89 partidas e pouco mais de um ano para alcançar a marca. A média do atacante, já alta em números gerais, fica ainda mais impressionante nesta temporada: são 20 gols em 19 jogos.

Comparada à média de Fred, o argentino sai na frente. Enquanto o camisa 14 tem 0,71 gols por jogo, o atual dirigente do Fluminense terminou sua passagem pelas Laranjeiras com 0,52 gols por jogo. Porém, alcançar o ídolo tricolor é missão quase impossível, tendo em vista que Cano tem 35 anos e precisaria tirar a desvantagem de 135 tentos.

Entre os estrangeiros que já vestiram a camisa verde, branca e grená, Cano é o 4º maior goleador na história, à frente de nomes históricos como o paraguaio Romerito e o argentino Darío Conca. e atrás apenas dos argentinos Narciso Doval, com 70 gols, e Russo, com 155 gols, e do inglês Henry Welfare, que marcou 161 vezes. O maior artilheiro da história do Fluminense é Waldo, que fez 319 gols entre 1954 e 1961.

Decisivo, Cano é responsável por 42,5% dos gols do Fluminense na temporada. Na temporada passada, quando terminou com 44 bolas na rede, foi o marcador de 36,3% dos tentos tricolores.

Quem são os cinco artilheiros do Fluminense na história

1- Waldo (319 gols)

2- Fred (199 gols)

3 – Orlando (184 gols)

4 – Hércules (165 gols)

5 – Telê Santa (164 gols)

Quem são os cinco artilheiros do Fluminense no século XXI

1- Fred (199 gols)

2- Cano (64 gols)

3- Magno Alves (63 gols)

4- Conca (56 gols)

5- Tuta (52 gols)

Quem são os cinco artilheiros estrangeiros da história do Fluminense

1- Welfare (Inglaterra) – 161 gols

2- Russo (Argentina) – 155 gols

3- Doval (Argentina) – 70 gols

4- Cano (Argentina) – 64 gols

5- Romerito (Paraguai) – 59 gols