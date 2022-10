Campeão, Flamengo mudou a temporada no ‘inferno’ contra o Atlético-MG

O Flamengo venceu o Corinthians por 6 a 5 nos pênaltis nesta quarta-feira, 19, após empate por 1 a 1 no tempo normal, e foi campeão da Copa do Brasil pela quarta vez em sua história – findando uma espera de quase uma década do último título, conquistado em 2013. A “virada de chave “rubro-negra aconteceu há exatos 98 dias, em 13 de julho, quando superou o Atlético Mineiro, nas oitavas de final da competição. O jogo teve enorme simbolismo: o passaporte para as quartas e a volta da confiança.

Uma das maiores rivalidades interestaduais, Flamengo x Atlético carrega tensões acirradas desde a Libertadores de 1981, quando o time carioca passou pelos mineiros com polêmica atuação do árbitro José Roberto Wright. Os ânimos exaltados voltaram à tona nos últimos anos, especialmente nesta temporada.

O Galo, que vivia momento melhor do que o atual, ostentava com mais frescor o status de atual campeão brasileiro. Enquanto isso, o Rubro-Negro estava no início do trabalho de Dorival Júnior, sem que houvesse qualquer empolgação concreta da torcida.

Dias antes do jogo pela competição mata-mata, os rivais se encararam pelo Campeonato Brasileiro e a vitória foi atleticana: 2 a 0. Pela Copa do Brasil, o roteiro foi pouco diferente.

Jogando para um Mineirão cheio, o Galo abriu o placar logo aos 7 minutos e ampliou no início do segundo tempo. No entanto, o Flamengo aproveitou a oportunidade que teve e, aos 35 minutos do segundo tempo, diminuiu com Lázaro, hoje no Almería, da Espanha.

O 2 a 1 deixou o Rubro-Negro vivo e agradou pela postura. Entrou a figura do atacante Gabriel Barbosa, ídolo da torcida, que relativizou a festa atleticana e prometeu para o jogo da volta: “Quando eles forem para lá vão conhecer o que é pressão e o que é inferno”.

A fala repercutiu, irritou torcida e elenco do Galo e virou até caso de notas oficiais e ofícios pedindo reforços na segurança da partida.

Depois da ida, o Flamengo engatou quatro vitórias consecutivas (duas pelo Brasileirão e duas pela Libertadores, com direito a goleada de 7 a 1 sobre o Tolima) e foi para o jogo de volta com uma derrota para o Corinthians, em ocasião que escalou um time cheio de reservas.

Após tantas polêmicas, o clima da decisão foi tenso. Embates entre as torcidas aconteceram na rodovia que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, e o ônibus da delegação atleticana foi apedrejado.

Dentro do Maracanã, os cariocas foram superiores e, no fim do tempo inicial, marcaram com Arrascaeta, igualando o placar. O uruguaio foi quem fez o segundo, na etapa final, e classificou a equipe carioca para a próxima fase.

Após o “inferno” de Gabigol, o Flamengo engatou uma sequência de mais 18 jogos sem perder, levando a equipe às finais da Copa do Brasil e da Libertadores. O atacante pode não viver seu melhor momento com a camisa vermelha e preta, mas segue em lua de mel com a torcida e tem grande responsabilidade na reviravolta na temporada. Na decisão contra o Corinthians, ele converteu sua cobrança e ajudou o time a sair campeão do Maracanã.

