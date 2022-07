Botafogo x América-MG: onde assistir à Copa do Brasil nesta quinta-feira

Botafogo e América-MG se enfrentam nesta quinta-feira, 14, às 21h (de Brasília), pelo decisivo jogo das oitavas de final da Copa da Brasil. A partida acontece no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, com transmissão pelo canal fechado SporTV e pelo serviço de pay-per-view Premiere. O primeiro jogo, no Independência, terminou com vitória dos mineiros por 3 a 0.

Décimo colocado no Brasileirão, o Alvinegro terá uma missão difícil para conseguir avançar na competição. Historicamente, o clube jamais conseguiu reverter a mesma desvantagem na competição – sucumbindo em 1991, 2006 e 2016.

Para a partida, o técnico Luís Castro não poderá contar com o zagueiro Victor Cuesta, que sofreu fraturas nos ossos da face na derrota por 2 a 0 para o Cuiabá, no fim de semana.

Em contrapartida, o meia-atacante Lucas Piazon, com dores musculares, não teve lesão constatada e deve ficar a disposição.

Apesar da confortável vantagem, o Coelho ainda tem dúvidas para a partida. O meia Alê, que precisou ser substituído diante do Internacional por dores na coxa esquerda, será reavaliado para o confronto.

O técnico Vagner Mancini já não conta com os atacantes Wellington Paulista e Everaldo, em recuperação de lesões musculares, além de Aloísio, machucado.

Para conseguir uma vaga entre os oito melhores, o América-MG pode até perder por dois gols de diferença, enquanto o Botafogo precisa vencer por quatro ou mais gols de diferença.

Uma derrota do Coelho por três gols leva decisão do confronto para os pênaltis. Não há mais critério do gol marcado fora de casa na competição.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quinta-feira:

Copa do Brasil

20h

Palmeiras x São Paulo – Amazon Prime

21h

Botafogo x América-MG – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

18h30

Operário-PR x Sport – SporTV e Premiere

