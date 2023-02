‘Bicho virtual’: a ação que anima o Campinense para duelo contra o Grêmio

O Campinense se prepara para um dos confrontos mais importantes de sua história, diante do Grêmio, em 1º de março, às 20h, no Mané Garrincha, em Brasília (DF), pela primeira fase da Copa do Brasil. Para seguir na competição, só a vitória serve diante do Tricolor de Porto Alegre. Ciente disso, a diretoria da Raposa de Campina Grande está realizando uma ação inusitada para incentivar seus atletas: um “bicho” — como é chamada a premiação por vitórias — virtual, com o apoio dos torcedores.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

A iniciativa é uma parceria com a Motbot, plataforma de financiamento coletivo focada no esporte. Os torcedores podem contribuir diretamente para o “bicho” por meio do site. Até o momento, mais de 25.000 reais já foram arrecadados.

Caso o time de Campina Grande vença, o montante será repassado ao clube, aos atletas e também para uma instituição de caridade (Casa do Menino, que atua no apoio sócio-educativo a crianças e adolescentes). Mas se o Grêmio vencer, o valor retornará para a conta do apoiador, dentro da plataforma.

“Encaramos esse jogo com extrema importância, por tudo que a Copa do Brasil representa, tanto em termos esportivos, quanto financeiros. Queremos motivar os nossos atletas e fazer história”, destaca Danylo Maia, presidente do Campinense.

Diante da forte rivalidade do futebol gaúcho, há uma expectativa de que não somente os rubro-negros participem do incentivo, mas também a torcida do Internacional. “É uma partida estratégica, que mexe com torcedores de dois estados. Nesse caso específico, não tenho dúvidas que, além da torcida do Campinense, que é extremamente apaixonada, muitos colorados também farão parte da ação, que tem de tudo para bater alguns recordes dentro da plataforma”, finaliza Rogério Neves, CEO da Motbot.

Atualmente, a startup já possui mais de 15 clubes como parceiros, incluindo CRB, CSA, Náutico e Villa Nova-MG.