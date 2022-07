Áudio do VAR cita ‘imagem inconclusiva’ em gol do Flamengo diante do Galo

A CBF divulgou o áudio do VAR de Flamengo x Atlético Mineiro, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, realizado na última quarta-feira, 13, no Maracanã. O jogo, que terminou em classificação carioca após vitória por 2 a 0, contou com polêmica no segundo gol flamenguista, em razão da dúvida sobre a bola ter cruzado a linha por inteiro. A análise do árbitro de vídeo classificou as imagens como inconclusivas, o que, segundo o protocolo, faz a decisão de campo prevalecer.

Após bola desviada, o uruguaio De Arrascaeta cabeceou e a bola bateu na trave antes de encostar em Everson e sair do gol. Instantaneamente, jogadores do Flamengo alegaram que a bola havia entrado e, depois de segundos de indecisão, a arbitragem assinalou o gol. A principal reclamação atleticana é em razão do ângulo de visão do assistente, que estava encoberto por Everson.

No áudio divulgado, a revisão do VAR classificou as imagens como inconclusivas. Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, da cabine, falou com Wilton Pereira Sampaio, árbitro do jogo: “Wilton, é o Pablo falando. Não tenho uma imagem clara, segue decisão de campo, ok?”.

Seguindo o protocolo, o árbitro manteve a sua decisão e de seus assistentes, após perguntar em tom de confirmação: “Gol, né?”. Com o lance validado, o Flamengo abriu 2 a 0 no placar e confirmou a classificação para as quartas de final.

Assista ao vídeo:

O lance do primeiro gol também chegou a gerar debate, por possível falta de Pedro em Allan, do Galo. A arbitragem de vídeo concluiu rapidamente: “Disputa por espaço, mão de referência, não empurra, não tem golpe. Não tem falta”.

