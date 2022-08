Áudio do VAR aponta falta ‘sobre a linha’ em pênalti para o Fluminense

Após muitas reclamações do Fortaleza sobre lances polêmicos no empate por 2 a 2 com o Fluminense que decretou a classificação do time carioca às semifinais da Copa do Brasil, na última quarta-feira, 17, no Maracanã, a CBF divulgou os áudios da cabine do VAR. Os arquivos mostram como a equipe de arbitragem considerou que foi dentro da área a falta que resultou no pênalti do primeiro gol do Flu, e que Cano estava em posição legal ao marcar o segundo.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

No primeiro gol, Matheus Martins foi derrubado por Brítez em uma jogada no limiar da grande área. O árbitro Wilton Pereira Sampaio marcou inicialmente uma falta fora da área, mas o árbitro de vídeo Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro fez uma “revisão factual” (sem a necessidade de o juiz de campo ir até a tela para rever a jogada), parando o lance no momento do contato entre os jogadores, e concluiu que a infração foi cometida em cima da linha.

“A falta acontece sobre a linha. Dentro da área. Penal. Falta claríssima”, diz o responsável pelo VAR. Ganso converteu a cobrança do pênalti e diminuiu para o Fluminense.

Já no gol de empate, marcado por Germán Cano, houve reclamação do Fortaleza de um suposto impedimento do atacante. O VAR checou a posição do atacante e também do meia Arias, que fez o cruzamento para o gol. “Wilton, gol checado, gol confirmado, ok? As duas posições legais”, diz Pinheiro.

Após a partida, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, mostrou revolta com as decisões da arbitragem. “Venho passar a minha indignação pelos dois jogos. Primeiro em Fortaleza, o gol do Romero, que foi muito duvidoso aquele impedimento, mas ok. Contra a gente. Depois para cá, fazemos 2 a 0 e inventam um pênalti de forma ridícula. Eu nunca vi um pênalti tão absurdo para ser marcado pelo VAR. A imprensa do Brasil todo está comentando, não é coisa de torcedor. Todo mundo viu a vergonha que aconteceu hoje no Maracanã. A comissão de arbitragem precisa ver isso”.

Classificado para a semifinal, o Fluminense vai enfrentar o Corinthians por uma vaga na decisão. Do outro lado da chave, a semi será entre o Flamengo e o vencedor do duelo entre América Mineiro e São Paulo, que definem a vaga nesta quinta-feira, 18, a partir das 21h (de Brasília), em Belo Horizonte.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens