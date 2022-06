Atlético-MG x Flamengo: onde assistir à Copa do Brasil nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, 22, o Mineirão recebe a partida de ida entre Atlético-MG e Flamengo, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo está previsto para começar às 21h30 (de Brasília) e será transmitido ao vivo pelo canal de TV aberto Globo, pelo canal fechado SporTV e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

O Galo chegou até as oitavas após vencer o Brasiliense por 1 a 0, no estádio Kleber Andrade, no dia 22 de maio, depois de já ter triunfado no jogo de ida por 3 a 0 diante de sua torcida. No último domingo, 19, o time também enfrentou o Fla em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro e saiu vitorioso por 2 a 0.

Desta vez, o técnico Antonio Mohamed não poderá contar com o volante Jair, que fraturou dois ossos da mão esquerda e virou baixa. Por outro lado, o atacante Savinho, recuperado da Covid-19, deve ter presença confirmada no elenco.

Já o Rubro-Negro chega em fase ruim para a partida, já que, após a derrota de domingo, caiu para 14ª posição na classificação do Brasileirão. O time chegou às oitavas da Copa do Brasil após 4 a 1 no placar agregado contra o Altos-PI.

Os zagueiros Fabrício Bruno e David Luiz seguem fora por problemas físicos, e o atacante Bruno Henrique só poderá voltar aos gramados em 2023, por causa de grave lesão no joelho. Por outro lado, o time já pode contar com o retorno do goleiro Santos, após ficar um mês afastado por lesão muscular.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Copa do Brasil

19h

Atlético-GO x Goiás – SporTV e Premiere

19h30

Bahia x Athletico-PR – Amazon Prime

20h

Fortaleza x Ceará – Amazon Prime

21h30

Corinthians x Santos – Globo, SporTV e Premiere

Atlético-MG x Flamengo – Globo e SporTV

