Atlético-GO x Corinthians: onde assistir à Copa do Brasil nesta quarta

Nesta quarta-feira, 27, Atlético-GO x Corinthians se enfrentam no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, em partida válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo está marcado para começar às 21h30 (de Brasília) e terá transmissão ao vivo do canal de TV aberto Globo, do canal de TV fechado SporTV e do serviço de pay-per-view Premiere.

O Dragão chega às quartas de final após passar por União-MT, Nova Venécia-ES, Cuiabá e, por último, o Goiás, com direito a vitória no jogo de volta das oitavas pelo placar de 3 a 0, fora de casa, na Serrinha. No último domingo, 24, o Atlético perdeu por 1 a 0 para o América-MG, pelo Brasileirão. Agora, a equipe do técnico Jorginho quer vencer para igualar a melhor campanha do clube na história da Copa do Brasil, quando chegou às semifinais, em 2010.

Já o Corinthians iniciou o torneio direto na terceira fase, eliminando a Portuguesa-RJ e em seguida o Santos. Depois de vencer o Galo por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico português Vítor Pereira provavelmente seguirá com o rodízio que vem fazendo no elenco de acordo com a condição física de cada jogador. Os desfalques alvinegros já confirmados são Renato Augusto e Júnior Moraes, que estão se recuperando de lesões; já o goleiro Cássio, que ficou de fora da partida contra o Atlético-MG por conta de um desconforto muscular, segue como dúvida.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Copa do Brasil

21h30

Atlético-GO x Corinthians – Globo (apenas para alguns estados), SporTV 2 e Premiere

Flamengo x Athletico-PR – Globo (apenas para alguns estados), SporTV e Premiere

