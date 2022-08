Athletico-PR x Flamengo: onde assistir à Copa do Brasil nesta quarta-feira

Athletico Paranaense x Flamengo fazem nesta quarta-feira, 17, às 21h30 (de Brasília), o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Após um empate por 0 a 0 no jogo de ida, no Maracanã, as equipes se enfrentam na Arena da Baixada, em Curitiba. A partida terá transmissão da Globo na TV aberta, do SporTV na fechada e do Premiere no pay-per-view.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Quem vencer a partida no tempo normal estará na semifinal; uma nova igualdade no placar após 90 minutos levará a decisão para os pênaltis. No último domingo, 14, pelo Campeonato Brasileiro, os times se enfrentaram usando escalações reservas, e o Flamengo atropelou, vencendo por 5 a 0.

Para o duelo decisivo na Copa do Brasil, voltarão os titulares de cada lado. No Flamengo, Dorival Júnior não poderá contar com dois atletas suspensos: o zagueiro David Luiz e o volante Thiago Maia. O time deve ir a campo com Santos; Rodinei, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

Já no Athletico, Felipão não terá o lateral Orejuela e o atacante Vitor Roque, que já disputaram a competição neste ano por outros clubes, além do meia Alex Santana, que não foi inscrito a tempo, e do volante Christian, do meia Marlos e do atacante Marcelo Cirino, todos machucados. O provável time do Furacão tem Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Fernandinho, Hugo Moura e Terans; Canobbio, Cuello e Pablo.

Quem passar enfrenta na semifinal São Paulo ou América-MG, que decidem a vaga na quinta-feira, 18, em Belo Horizonte. No jogo de ida, no Morumbi, o time paulista venceu por 1 a 0.

Continua após a publicidade

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Copa do Brasil

20h

Fluminense x Fortaleza – Amazon Prime

21h30

Corinthians x Atlético-GO – TV Globo, SporTV e Premiere

Athletico-PR x Flamengo – TV Globo, SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

19h

Criciúma x Operário-PR – Premiere

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens