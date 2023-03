O árbitro Paulo Roberto Alves Júnior foi suspenso pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) por conta do polêmico pênalti marcado a favor do Tombense-MG, contra o Retrô-PE, que classificou a equipe mineira na segunda fase da Copa do Brasil. Na ocasião, ele assinou penalidade após dois jogadores do mesmo time se chocarem. Não houve possibilidade de revisão, tendo em vista a ausência do VAR nas fases iniciais do torneio que vai distribuir mais de 400 milhões de reais em prêmios.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

O erro causou revolta ao Retrô e viralizou nas redes sociais. Em nota assinada pelo presidente da Comissão de Arbitragem da entidade, Wilson Luiz Seneme, a suspensão foi “abaixo dos padrões exigidos” e será “por tempo indeterminado”.

O Retrô foi eliminado da Copa do Brasil por conta desse pênalti Os dois jogadores do Tombense se chocaram na área e o juiz marcou o penal A arbitragem brasileira é inacreditável pic.twitter.com/1KG6QH1Dez — Central do Braga (@CentralDoBrega) March 9, 2023

“A Comissão de Arbitragem da CBF resolveu suspender por tempo indeterminado o Árbitro Paulo Roberto Alves Júnior, por entender que o desempenho dele, na partida entre as equipes Tombense x Retrô, válida pela 2ª fase da Copa do Brasil 2023, foi abaixo dos padrões exigidos. O referido oficial será incluído no Programa de Assistência ao Desempenho da Arbitragem”, disse a CBF.

No lance, os jogadores Jaderson e Caíque, do Tombense, camisas 21 e 7, trombam na área após uma tentativa de passe.

O placar da partida estava empatado sem gols até o lance, que aconteceu aos 35 minutos da etapa final. O goleiro Jean ainda defendeu a cobrança do atacante Alex Sandro, que converteu no rebote.

Pelo erro polêmico, o clube pernambucano sofreu um prejuízo de 2,1 milhões de reais, valor revertido às equipes que alcançam a terceira fase da competição nacional.