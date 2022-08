Após gols, Yuri Alberto pede música e torcida aponta indireta para Willian

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, causou alvoroço nas redes sociais após pedir uma música enigmática em entrevista à TV Globo, ainda na saída de campo após a vitória por 4 a 1 de sua equipe diante do Atlético Goianiense, nesta quarta-feira, 17, resultado que assegurou classificação do Timão às semifinais da competição nacional.

Visivelmente empolgado pelos três gols que marcou, que findaram um incômodo jejum pessoal desde a chegada ao clube, o camisa 9 perguntou se poderia pedir música para um conhecido quadro da emissora – tradicionalmente concedido aos jogadores que atingem a mesma marca de gols no fim de semana.

Após o aval dos repórteres, ele leu um papel guardado em seu meião, dado pelo presidente Duílio Monteiro Alves: “eu não sei que música que é, mas eu respeito muito quem escolheu essa música. Foi o Duílio, o presidente Duílio que escolheu. Ele falou que eu faria três gols hoje. Está aí: Londres Freestyle, de Thiago Veigh”, disse.

Nas redes sociais, imediatamente, torcedores passaram a repercutir como uma indireta ao meia-atacante Willian, que deixou o clube na última semana alegando motivos pessoais e deve retornar ao futebol inglês.

“Impressão minha ou a música que o Duílio mandou o Yuri pedir é uma indireta pro Willian?”, questionou um deles no Twitter. “Se essa música que o Yuri pediu não foi indireta pro Willian…”, acrescentou outro.

“Cutucada no Willian Premier League? Gostamos”, opinou também mais um torcedor.

O Timão precisava de dois gols para ao menos levar a decisão para os pênaltis. Após abrir o placar com um gol do zagueiro Gil, no fim do primeiro tempo, Yuri Alberto marcou por três vezes: aos 4, 10 e 26 minutos. Foi a quarta vez na carreira em que conseguiu a marca de gols em um só jogo.

MAIS UM DO YURI ALBERTO! Mas que passe foi esse do Renato Augusto…. CRAQUE! ⚽️⚽️⚽️⚽️ 🎥: @sportv pic.twitter.com/qOKfRajMcH — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) August 18, 2022

“No dia que fiz o primeiro jogo, falei que seriam seis ou sete jogos para me acostumar. Fui premiado com três gols. Agradecer minha família, meus colegas de trabalho que diariamente me passam confiança, que o gol ia sair na hora certa. E graças a Deus saiu. Não tinha dia melhor para sair”, explicou.

“A gente trabalhou bastante, sabia que seria muito importante e difícil sair com 2 a 0 (atrás). A gente se uniu. Fomos muito competitivos. No primeiro jogo, a gente entrou um pouco abaixo. E hoje do primeiro ao último minuto entramos firmes. Infelizmente, no final sofremos um gol, mas passamos e estamos na semifinal”, completou.

O adversário do Timão na semifinal será o Fluminense, que eliminou o Fortaleza mais cedo. Do outro lado, o Flamengo, que passou pelo Athletico-PR, enfrenta o vencedor de América Mineiro e São Paulo. Os mandos de jogos e datas das semifinais serão sorteados pela CBF.

