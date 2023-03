Ângelo: alvo do Flamengo tem 3 gols em mais de 100 jogos pelo Santos

O Flamengo formalizou na última terça-feira, 7, uma proposta de 12 milhões de euros (cerca de 66 milhões de reais) para tirar o atacante Ângelo, do Santos. Pedido pessoal do técnico Vítor Pereira, o jovem de 18 anos foi lançado precocemente no profissional e já acumula 107 jogos, mas com apenas três gols marcados.

Apesar do baixo número de bolas na rede, o jogador é bem avaliado por seus dribles, força e potencial de desenvolvimento. A oferta do Rubro-Negro é de 6 milhões de euros (cerca de 33 milhões de reais na cotação atual) à vista e os outros 6 milhões de forma parcelada até dezembro, segundo informações do site ge.

No ano passado, o Santos recusou ofertas superiores dos ingleses Newcastle e Nottingham, mas, agora, com a eliminação no Campeonato Paulista e atravessando crise financeira, reavalia o negócio. O jogador, porém, já manifestou preferência por esperar propostas do futebol europeu.

O clube do litoral paulista é detentor de 70% dos direitos econômicos do atacante, enquanto os 30% são do próprio jogador. As partes irão se reunir nesta semana para decidir a proposta. Ângelo tem contrato até fim de 2024.

No entanto, caso dê sinal verde para a negociação, terá que notificar o Barcelona, da Espanha, que tem prioridade na compra do atleta.

Natural de Brasília, Ângelo chegou à Vila Belmiro em 2015 na equipe sub-11. Apontado como joia nas categorias de base, ele debutou na equipe principal bancado por Cuca, em 2020, com apenas 15 anos e 10 meses.

Na temporada seguinte, o atacante entrou em campo em 42 jogos (sendo 19 como titular) e marcou um gol, contra o San Lorenzo, na Libertadores. Na ocasião, se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo clube na competição.

Ano passado, Ângelo passou a ganhar mais oportunidades como titular após a saída de Marinho para o Flamengo. Ao todo, foram 46 partidas (sendo 31 como titular), oito assistências, mas ainda assim não conseguiu balançar as redes mais vezes: foram apenas dois gols, diante de Bragantino e Salgueiro.

Se recuperando de uma nova contusão na coxa esquerda, o jovem atacante atuou em 10 partidas pelo Santos neste Campeonato Paulista. De fora do próximo compromisso da equipe, contra o Iguatu pela Copa do Brasil, na quinta-feira, 9, Ângelo aguarda os próximos rumos na carreira, se em solo paulista ou carioca.

Caso a negociação seja concretizada, Ângelo seria mais um atleta com passagem pelo Santos a reforçar o Flamengo, depois de Gabigol, Bruno Henrique, Thiago Maia e Marinho, além de Gustavo Henrique, que está emprestado ao Feberbahçe, e Diego Ribas, que se aposentou.