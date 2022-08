América-MG x São Paulo: onde assistir à Copa do Brasil nesta quinta-feira

América Mineiro e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira, 18, às 21h (de Brasília), em partida decisiva pelo confronto de volta quartas de final da Copa do Brasil. O jogo no estádio Independência, em Belo Horizonte, terá transmissão pelo canal fechado SporTV e pelo serviço de pay-per-view Premiere. No primeiro encontro, o Tricolor venceu por 1 a 0.

O São Paulo chega para a partida motivado após a vitória por 3 a 0 diante do Red Bull Bragantino, pela 22ª rodada do Brasileirão. O triunfo pôs fim a uma série de seis jogos sem vitórias na competição.

O técnico Rogério Ceni não terá o volante Gabriel Neves, suspenso, mas deve contar com o retorno do lateral-direito Rafinha, recuperado de um estiramento na região posterior da coxa direita.

A maior dúvida recai sobre o retorno do goleiro Jandrei, em fase final de recuperação de um trauma nas costas. Caso não seja escalado, Thiago Couto será titular, uma vez que Felipe Alves não pode ser aproveitado na competição.

O provável time titular terá: Thiago Couto (Jandrei); Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinicius (Rafinha), Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Reinaldo; Luciano e Calleri.

O Coelho vem de três vitórias consecutivas no Brasileirão – diante de Avaí, Juventude e Santos – e precisará vencer novamente para seguir em frente na competição. O técnico Vagner Mancini ainda não deu pistas sobre a provável equipe titular.

Para passar adiante, o time precisa vencer por dois ou mais gols de diferença, enquanto o São Paulo pode até empatar. Um triunfo por um gol dos mineiros leva a decisão para os pênaltis.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quinta-feira:

Copa do Brasil

21h

América-MG x São Paulo – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

20h

CSA-AL x Vasco – Premiere

21h30

Tombense-MG x Sport – SporTV e Premiere

