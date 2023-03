1ª fase da Copa do Brasil tem ‘regra salvadora’ e confusão

A primeira fase da Copa do Brasil de 2023 chegou ao fim, na última quinta-feira, 2, em clima de tensão. Com 40 partidas realizadas, os classificados para a segunda fase e os respectivos confrontos estão definidos. Tendo em vista a regra que beneficia os visitantes (times melhores ranqueados, que jogam pelo empate), times da elite nacional foram salvos pelo regulamento, com direito a uma enorme confusão em Sergipe x Botafogo.

O time de Aracaju vencia o jogo por 1 a 0 desde o fim do primeiro tempo e o caminho parecia certo. Porém, o árbitro Bráulio da Silva Machado assinalou um longo acréscimo de nove minutos, que de acordo com as reclamações foram exagerados.

O jogo, no entanto, teve a chance de ser finalizado quando o cronômetro já havia excedido o tempo acrescido. Com a bola ainda rolando, o Botafogo empatou com Adryelson, garantindo a classificação, o que deu início a uma grande confusão.

Membros da diretoria e da comissão técnica no Sergipe invadiram o campo, correndo em direção ao trio de arbitragem. O árbitro chegou a ser acertado com um soco, enquanto o presidente do clube, Ernan Sena, foi acertado pela bandeira do auxiliar.

Além do Botafogo, garantiram a classificação com um empate o América Mineiro, 1 a 1 com o Tocantinópolis, e o Red Bull Bragantino, que também igualou em 1 a 1, com o Bahia de Feira de Santana. O Cuiabá, por outro lado, foi eliminado pelo São Raimundo, ao perder por 4 a 3.

Os resultados da primeira fase:

Campinense-PB 0 x 2 Grêmio

Resende-RJ 1 x 2 Ferroviário-CE

Fluminense-PI 0 x 4 Ponte Preta

Cordino-MA 0 x 2 Brasil de Pelotas-RS

Caldense-MG 0 x 3 Ceará

Princesa do Solimões-AM 1 x 1 Ituano-SP

União-MT 0 x 1 CRB

Operário-MS 1 x 0 Operário-PR

Sergipe 1 x 1 Botafogo

Athletic Club-MG 1 x 1 Brasiliense

São Luiz-RS 1 x 0 Juventude

Vitória-ES 0 x 1 Remo-PA

Asa de Arapiraca-AL 1 x 1 Goiás

Águia de Marabá-PA 2 x 1 Botafogo-PB

Tuna Luso-PA 0 x 1 CSA

Marília-SP 0 x 3 Brusque-SC

Tocantinópolis-TO 1 x 1 América-MG

Democrata-MG 1 x 1 Santa Cruz

Marcílio Dias-SC 1 x 0 Chapecoense

Maringá-PR 2 x 1 Sampaio Corrêa

Jacuipense-BA 1 x 4 Bahia

Camboriú-SC 1 x 0 Manaus

Humaitá-AC 0 x 3 Coritiba

Real Ariquemes-RO 0 x 3 Criciúma

Atlético-BA 0 x 0 Atlético-GO

Falcon-SE 1 x 3 Volta Redonda-RJ

Real Noroeste-ES 1 x 1 Vila Nova-GO

São Bernardo-SP 0 x 1 Náutico-PE

Bahia de Feira 1 x 1 Red Bull Bragantino

São Francisco-AC 1 x 1 Ypiranga-RS

Trem-AP 0 X 4 Vasco

Tuntum-MA 0 x 5 ABC

Ceilândia-DF 0 x 1 Santos

Iguatu-CE 1 x 0 América-RN

Retrô-PE 3 x 2 Avaí

Cucaia-CE 0 x 0 Tombense-MG

São Raimundo-RR 4 x 3 Cuiabá

Parnahyba-PI 0 x 0 Botafogo-SP

Nova Iguaçu-RJ 2 x 0 Vitória-BA

Nova Mutum-MT 4 x 2 Londrina-PR

Confira os jogos da segunda fase:

Grêmio x Ferroviário-CE

Brasil-RS x Ponte Preta

Ituano x Ceará

CRB x Operário-MS

Botafogo x Brasiliense

Remo x São Luiz-RS

Águia de Marabá-MA x Goiás

CSA x Brusque

América x Santa Cruz

Maringá-PR x Marcílio Dias-SC

Camboriú-SC x Bahia

Coritiba x Criciúma

Atlético-GO x Volta Redonda

Náutico x Vila Nova-GO

Ypiranga-RS x Bragantino

Vasco x ABC

Santos x Iguatu-CE

Tombense x Retrô-PE

Botafogo-SP x São Raimundo-RR

Nova Iguaçu-RJ x Nova Mutum-MT