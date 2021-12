Os primórdios de Ronaldo no Cruzeiro, em textos e fotos de PLACAR

Ronaldo está de volta ao Cruzeiro. Aos 45 anos, a lenda do futebol protagonizou a grande bomba do mercado de transferências de dezembro ao anunciar que comprou a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube mineiro, tornando-se, assim, o seu dono. O retorno à Raposa se dá quase 30 anos depois da chegada do então franzino e dentuço atacante carioca revelado pelo São Cristóvão. A passagem curta, porém marcante, de Ronaldo pelo Cruzeiro foi destaque nas páginas e lentes de PLACAR.

Ronaldo atuou pelo Cruzeiro entre 1993 e 1994, em 58 jogos, com 56 gols marcados. Em seguida, se transferiu para o PSV, depois de conquistar a Copa do Mundo de 1994, como reserva da seleção brasileira. O resto é história: tornou-se um ídolo mundial brilhando por Barcelona, Inter de Milão, Real Madrid, Corinthians e, sobretudo, seleção brasileiro. É considerado por muitos o maior camisa 9 de todos os tempos e, desde os primeiros gols, já chamava a atenção.

Na edição de janeiro de 1994, Ronaldo foi eleito a revelação do Brasileirão anterior. “Frio como um veterano, Ronaldo contagia o Brasil com alegria e muitos gols”, estampou a revista. De cara, um elogio rasgado do maior ídolo celeste, Tostão: “Ele tem uma qualidade rara. Toca pouca na bola, mas quando o faz, é capaz de decidir um jogo”. O camisa 9 tinha, à época, apenas 17 anos – e 75 quilos.

A reportagem destacou um dos lances mais célebres de sua passagem, na goleada por 6 a 0 sobre o Bahia, na qual Ronaldo balançou as redes cinco vezes. “Ronaldo marcou gols de todos as maneiras. Até mesmo roubando, com a sutileza de um batedor de carteiras, uma bola dominada pelo experiente goleiro Rodolfo Rodríguez”. O texto cita que Ronaldo, que assume ser flamenguista e fã de Zico, não pôde permanecer nas categorias de base Gávea, pois não tinha dinheiro para pagar a condução entre o subúrbio de Bento Ribeiro até os treinamentos.

Ronaldo acabou descoberto por uma lenda do futebol, Jairzinho, o Furacão da Copa de 70, então técnico do São Cristóvão, que comprou seu passe e o levou ao Cruzeiro. “Jair me deu muitas dicas sobre como me comportar contra os zagueiro”, contou Ronaldo na ocasião. “Não esperava tanto sucesso em tão pouco tempo”, completou o jovem, já convocado pela seleção brasileira, meses antes de integrar o time que conquistaria o tetra nos Estados Unidos.

Nesta época, o fotógrafo Eugênio Sávio registrou diversas imagens de Ronaldo para as lentes de PLACAR. Confira na galeria abaixo:

Em 2001, já com Ronaldo consagrado como o maior craque do planeta, PLACAR relembrou seu início no Cruzeiro. A estreia ocorreu em uma excursão a Portugal, sob o comando de Carlos Alberto Silva. “Marcou de cabeça seu primeiro gol pelo time profissional e ao final da partida contra o Belenenses, torcedores portugueses o aplaudiram de pé. Na volta, já interessava clubes italianos’.

Na época, o presidente do Cruzeiro disse ter recusado uma proposta de 500.000 dólares da Inter de Milão, “uma valorização de 1.000%”. Ao final da temporada de 1993, o Diário da Tarde, de Belo Horizonte, estampava: Ronaldo tem preço: 10 milhões de dólares”

Curiosamente, o Cruzeiro também marcou os momentos finais da carreira de Ronaldo. Foi diante da Raposa, no Pacaembu, que Ronaldo marcou, de pênalti, o último dos seus 414 gols oficiais, em jogo válido pelo Brasileirão de 2010.