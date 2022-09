Olho nele: em 2003, PLACAR exaltou o ‘meia-atacante’ Fernandinho

Fernandinho é uma lenda da história do Athletico-PR. De volta ao Furacão após 17 anos de sucesso na Europa, especialmente atuando pelo Manchester City, o volante de 37 anos vive a expectativa de conquistar uma das taças mais importantes de sua carreira, a da Copa Libertadores de 2022, na decisão de 19 de outubro, diante do Flamengo, em Guayaquil, no Equador.

O atleta nascido em Londrina (PR) se consolidou como um dos grandes volantes de sua geração, com duas Copas do Mundo disputadas pela seleção brasileira. Fernandinho, no entanto, começou a carreira mais adiante, como um voluntarioso meia-atacante. A estreia como profissional ocorreu no fim de 2003 e rapidamente chamou a atenção de PLACAR.

Na seção “Olho nele” da edição de novembro daquele ano, a revista exaltou uma coincidência: o fato de Fernandinho ter sido descoberto no PSTC, clube com sede em Cornélio Procópio (PR), assim como Kleberson e Dagoberto, outros ídolos rubro-negros.

Em sua primeira passagem, Kleberson conquistou apenas um Estadual, em 2005, e bateu na trave na campanha da Libertadores de 2005, da qual era o camisa 10 do time na derrota para o São Paulo, na final.

O blog #TBT PLACAR, que todas as quintas-feiras recupera um dos tesouros de nossos arquivos, republica o texto de novembro de 2003 na íntegra, abaixo:

OLHO NELE

Fernandinho

Meia-atacante do Furacão vem da mesma fábrica de craques que revelou Kleberson

No primeiro turno do Brasileiro, ele passou por seu primeiro minuto de fama ao ter o seu gol, marcado contra o Criciúma, escolhido como o “gol do internauta” na TV Globo. O Atlético venceu por 5 x 2, e Fernandinho, 18 anos, marcou o quarto da goleada: deu uma meia-lua no lateral, um corte no goleiro e um toque por entre as pernas do zagueiro antes de empurrar a bola para as redes da Arena da Baixada.

Depois desta pérola, todos queriam saber quem era e de onde veio Fernandinho. E descobriu-se que o meia-atacante vinha da mesma incubadora de craques do norte do Paraná, o PSTC, clube que já revelou o pentacampeão Kléberson — hoje no Manchester United — e Dagoberto. “Sou cria do Ticão”, diz o jogador, se referindo ao técnico caça-talentos do PSTC.

Pela pouca idade, Fernandinho ainda é tratado com um diamante a ser lapidado. O técnico Mário Sérgio vem colocando-o aos poucos na equipe. Mas cada vez que entra, o time cresce. “Vou fazendo isso até sentir que uma hora não vai dar mais para segurá-lo no banco. Foi assim com o Dagoberto”, diz o técnico.

