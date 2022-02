O enigma Chelsea: como os ingleses eram vistos no Mundial em 2012

O Chelsea estreou nesta quarta-feira, 9, com vitória por 1 a 0 sobre o Al Hilal no Mundial de Clubes, em partida no estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi. A confirmação da aguardada presença na decisão da atual edição da competição traz à memória a surpreendente derrota de quase dez anos atrás, quando a equipe dirigida pelo espanhol Rafa Benítez acabou sendo superada pelo Corinthians, em Yokohama, no Japão, em 16 de dezembro de 2012. Muitas dúvidas pairavam sobre os ingleses na ocasião.

Na edição de PLACAR naquele mês, uma reportagem trazia um questionamento: o enigma Chelsea. Como chegaria o time que trocou de técnico, mudou jogadores… eles se importavam para valer com a competição? A reportagem assinada pelo repórter Jonas Oliveira esmiuçou detalhes sobre a preparação inglesa.

Na ocasião, para chegar até a decisão com o Corinthians, os Blues superaram por 3 a 1 o Monterrey na semifinal. Curiosamente, os mexicanos ficaram pelo caminho de forma precoce nesta edição. A final entre Chelsea e Palmeiras acontece no sábado, 12, às 13h30 (de Brasília), no estádio Mohammed Bin Zayed.

O enigma Chelsea

O Chelsea é o oposto do Corinthians no Mundial. Mudou o time, trocou o técnico, o futebol ficou mais vistoso. Até a pergunta em Londres é outra: os azuis vão jogar pra valer no torneio do Japão?

Jonas Oliveira, de Londres

Drogba toma pouca distância, chuta no canto direito de Neuer e corre para abraçar Peter Cech, enquanto se benze. Era de esperar que o pênalti convertido em gol em Munique fizesse com que Londres, a quase 1000 km de distância, irrompesse em uma festa sem fim. Afinal, era a primeira vez que um clube da cidade vencia a Liga dos Campeões.

Mas, exceto pelos pubs ao redor do estádio Stamford Bridge, região onde está concentrada a torcida do Chelsea, Londres teve uma noite comum naquele sábado, 19 de maio. Algum desavisado poderia perfeitamente ignorar o fato de que um clube da cidade havia vencido o maior torneio de futebol da Europa. Poucas semanas depois, um acontecimento semelhante – o primeiro título do Corinthians na Libertadores da América – teve efeito completamente diverso, com multidões tomando as ruas de São Paulo.

Como de costume, os corintianos argumentarão que o Corinthians é diferente dos demais clubes brasileiros. Mas, nesse caso, pode-se dizer que o Chelsea, seu possível adversário numa eventual final do Mundial de Clubes, em dezembro, é também uma espécie de ponto fora da curva do futebol inglês. É difícil imaginar que uma torcida que comemorou de maneira comedida o maior título de sua história seja capaz de pressionar diretoria e jogadores por um troféu no Japão.

A esse cenário, some-se o fato de que o Mundial de Clubes da Fifa não é valorizado na Europa como no Brasil. “É preciso lembrar que o Mundial de Clubes é geralmente disputado o mais longe possível da Inglaterra, e em uma época do ano imediatamente antes do período mais intenso do calendário do futebol aqui – vários jogos durante Natal e Ano-Novo e jogos das Copas em janeiro. Isso sempre estará na cabeça de jogadores e técnicos”, diz James Maw, editor do site da revista inglesa FourFourTwo.

Mundial em segundo plano

É praticamente impensável para um clube europeu sacrificar o próprio desempenho no campeonato nacional a fim de se preparar para o Mundial de Clubes – como costumam fazer os clubes brasileiros que vencem a Libertadores. Vitórias como a do Barcelona contra o Santos no ano passado aconteceram e acontecerão mais pela superioridade dos clubes europeus que por sua motivação em se sagrar campeões mundiais. “Vencer a Champions League é visto como o topo do futebol mundial. Ganhar o Mundial de Clubes seria como um pequeno bônus”, diz Maw. “Suspeito que a maioria dos torcedores preferiria ganhar novamente a Champions League em maio a voltar do Japão com um troféu em dezembro.”

Entre todos os países europeus, talvez a Inglaterra esteja entre os que menos valorizam o título mundial de clubes. A única equipe a vencer a competição foi o Manchester United, em 1999, contra o Palmeiras, e em 2008, contra a LDU. Foi apenas no último título que os torcedores do United passaram a dar algum valor à competição. “O Mundial ganhou importância desde que se tornou uma competição regular da Fifa e não apenas um evento de um patrocinador realizado no Japão. Ainda está muito distante da Champions League e Premier League em estatura, mas os torcedores do Chelsea com certeza gostariam de dizer que são campeões do mundo”, diz o jornalista escocês Duncan Castles, que por vários anos cobriu o dia a dia do Chelsea.

A crise que impulsiona

Mas uma crise avassaladora no Chelsea, que culminou na queda de Roberto di Matteo e na contratação de Rafa Benítez, pode mudar radicalmente o equilíbrio de forças no Mundial de Clubes. E, ao contrário do que é possível inferir, pode na verdade dificultar a vida do Corinthians.

Tudo porque, mais uma vez, o Chelsea não é um clube como outro qualquer. Assim como boa parte de sua torcida ao redor do mundo, a maioria dos grandes troféus do clube chegou a Stamford Bridge após 2003, quando o clube foi adquirido pelo bilionário russo Roman Abramovich. Em um país que conta com exemplos como Alex Ferguson e Arsène Wenger, que há anos estão à frente de seus clubes, o Chelsea tem se transformado em uma eterna ciranda de treinadores. Enquanto os troféus continuarem a chegar, é difícil imaginar que Abramovich mude seu estilo de comandar o clube.

Sem poupar esforços para contratar ou escrúpulos para demitir, Abramovich demonstrou claramente que sua obsessão ainda é a Liga dos Campeões ao demitir Di Matteo. Uma iminente eliminação do Chelsea na próxima e derradeira rodada da Liga dos Campeões pode fazer com que o Chelsea jogue o Mundial de Clubes com uma pressão incomum para um time europeu de voltar do Japão com um troféu. Uma pressão que não virá das arquibancadas – o clube recebeu apenas 1000 ingressos da Fifa para o torneio, contra 10000 para o Corinthians -, mas da tribuna onde estará seu proprietário. “Abramovich é certamente o tipo de cara que irá querer que seu time seja oficialmente declarado campeão do mundo. Se eles forem eliminados da Liga dos Campeões, posso imaginá-los levando o torneio mais a sério. E Benítez venceu o torneio em 2010 e foi vice em 2005, já tem experiência”, diz Maw.

Jeitinho brasileiro

Há, no entanto, outro fator que pode jogar a favor do Chelsea: para Ramires, o fato de o elenco ter uma legião de brasileiros aumenta a motivação do clube. “Sempre sonhei em disputar o Mundial. Aquela derrota que tive com o Cruzeiro na final da Libertadores em 2009 frustrou esse sonho, mas o título da Liga dos Campeões me deu essa tão esperada oportunidade. Quero encerrar a carreira e poder falar que, além da inesquecível vitória na Liga dos Campeões, ganhei a maior competição de clubes do mundo. Tenho certeza de que esse é o sentimento de todos aqui no Chelsea”, diz o jogador, que faz questão de afastar a hipótese de que o clube não jogará com força total no Japão. “Todos vão fazer o máximo possível para conquistar o título. É uma taça que está em jogo e sabemos disso. Não vamos para o Japão fazer turismo, vamos para disputar a maior competição de clubes do mundo e estamos cientes disso”, diz.

Uma das peças mais importantes da equipe na última temporada, Ramires acredita que o clube ainda está se adaptando à chegada de novos jogadores – como o brasileiro Oscar e o belga Hazard. “Nossa equipe se modificou um pouco nesta temporada. Independentemente do resultado nos jogos, ainda estamos buscando a melhor forma de atuar com as novas peças. Nossa equipe tem muito potencial. Sabemos que a expectativa em cima do nosso desempenho aumentou após o título da Liga dos Campeões e estamos trabalhando para chegar ao nível que todos esperam”, diz.

Melhor que na Champions?

Com um time renovado e mais leve na atual temporada, o Chelsea deu a impressão de ter se tornado um time mais ofensivo e perigoso que o do título da Liga dos Campeões. A grande diferença talvez esteja na ausência do grande herói da última temporada, o letal Didier Drogba, que se transferiu para o futebol chinês. Ainda é cedo para dizer como o Chelsea reagirá às mudanças no comando. Na temporada passada, a troca do português André Villas-Boas pelo interino Roberto Di Matteo foi o ponto de mudança na trajetória da equipe. Benítez não é um treinador dos mais queridos pelos torcedores do Chelsea, por seu passado vinculado ao Liverpool, mas tem bom currículo e pode ajudar a recuperar seu compatriota e ex-comandado Fernando Torres.

Caso Benítez consiga motivar seus jogadores e resolver as deficiências táticas dos últimos jogos, o Corinthians pode encarar um europeu bem mais motivado que a média no Japão. Um confronto que pode dar início a uma festa inédita – seja nas ruas de São Paulo, seja no camarote de Roman Abramovich.

Antes de encontrar o Chelsea, o Corinthians tem três adversários em potencial: o inexpressivo Auckland City, da Nova Zelândia, o campeão africano (o Al Ahly, do Egito) e o campeão japonês – o Sanfrecce Hiroshima, que conquistou o título com uma rodada de antecipação. O Al Ahly já está nas quartas de final. Disputará uma vaga na semifinal contra o Corinthians com o vencedor do duelo entre japoneses e neozelandeses.

O clube, no entanto, já enfrentou sua maior batalha no ano. Em fevereiro, jogadores do time foram perseguidos por torcedores do Al-Masry, em Port Said, em jogo válido pelo Campeonato Egípcio. No episódio, 79 torcedores foram mortos. O torneio local foi suspenso.

Desde então, o Al Ahly se dedicou exclusivamente à Liga dos Campeões da África. “Tínhamos uma motivação extra, que era voltar a disputar o Mundial, mas estávamos famintos para vencer o torneio [africano] e homenagear quem morreu na tragédia. Chamamos a liga de `campeonato dos mártires””, disse o zagueiro Wael Gomaa. A estrela do time é o veterano Aboutrika. Nem sempre entra em campo como titular, mas, mesmo assim, é o artilheiro do time egípcio na temporada.

