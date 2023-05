Em 2009, PLACAR analisava: Quem tem a melhor dupla de ataque do Brasil?

Principais artilheiros do país na temporada, Germán Cano, do Fluminense, e Pedro, do Flamengo, passaram em branco na última terça-feira, 16, no primeiro dos dois confrontos que terão pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O argentino, com 24 bolas na rede, ainda leva vantagem diante do rival, que tem 22, na corrida pelo posto.

Em 2009, PLACAR projetava não somente como seria o embate entre os principais artilheiros do país, mas entre as duplas: ‘quem tem a artilharia mais pesada para começar o ano no país?’, perguntava a reportagem, assinada por Flávio Orro e redação.

Foram analisadas as 15 melhores parcerias em 2009 com base em um ranking, com pontuação, composto por dez itens essenciais para um bom ataque: gols no ano anterior (2008), encaixe da dupla, assiduidade em campo, velocidade, bola aérea, marcação, empatia com a torcida, peças de reposição, bola parada e poder de decisão.

Cada item valia dez pontos e, consequentemente, cada ataque poderia somar, no máximo, até 100 pontos. A melhor foi Nilmar e Alex, do Internacional, com 81. Eles marcaram 51 gols em 2008 – 21 de Nilmar e 32 de Alex.

A dupla colorada foi seguida por Marquinhos e Keirrison, do Palmeiras, e Borges e Washington, do São Paulo, ambas empatadas com 77.

Em quarto lugar, Alex Mineiro e o colombiano Perea, do Grêmio, com 76, seguidos por Thiago Ribeiro e Wellington Paulista, do Cruzeiro, que ocupavam a quinta colocação, com 73.

Curiosamente, Ronaldo Fenômeno ficou só a oitava colocação, em dupla formada com Dentinho. Eles somaram 69 pontos, mesma pontuação de Éverton e Obina, do Flamengo.

A pior delas foi a do Vasco, formada por Carlos Alberto e Rodrigo Pimpão. Eles só marcaram juntos 13 gols no ano anterior e somaram 60 pontos.

Confira o ranking completo:

1º Nilmar e Alex (Internacional)

81 pontos

2º Marquinhos e Keirrison (Palmeiras)

77 pontos

Continua após a publicidade

3º Borges e Washington (São Paulo)

77 pontos

4º Alex Mineiro e Perea (Grêmio)

76 pontos

5º Thiago Ribeiro e Wellington Paulista (Cruzeiro)

73 pontos

6º Kléber Pereira e Roni (Santos)

72 pontos

7º Leandro Amaral e Roger (Fluminense)

71 pontos

8º Dentinho e Ronaldo (Corinthians)

69 pontos

9º Éverton e Obina (Flamengo)

69 pontos

10º Éder Luís e Diego Tardelli (Atlético-MG)

67 pontos

11º Marcinho e Rafael Moura (Athletico-PR)

66 pontos

12º Reinaldo e Victor Simões (Botafogo)

66 pontos

13º Ariel e Marcos Aurélio (Coritiba)

66 pontos

14º Fumagalli e Guto (Sport)

65 pontos

15º Carlos Alberto e Pimpão (Vasco)

60 pontos