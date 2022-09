Em 2008, PLACAR destrinchou a reestruturação do Corinthians na Série B

A queda do time do coração para a Série B do Campeonato Brasileiro é um dos momentos mais dolorosos para o torcedor – na mesma medida que a alegria posterior pela conquista do acesso à elite. Hoje, o Cruzeiro e os cruzeirenses celebram o retorno da equipe à Série A, depois de três temporadas na “Segundona”, no que foi o primeiro descenso na história do clube. E há exatos quatorze anos, em 2008, PLACAR contou sobre a expectativa da volta de outro gigante após a primeira queda: o Corinthians.

A reportagem, assinada pelo jornalista André Rizek, destaca logo na frase inicial: “E 2009? Acabou a farra. o Corinthians se prepara para voltar ao seu lugar ano que vem. Ele está preparado para conviver de novo com os grandes?”, provocava.

A matéria aponta as soluções encontradas pelo Timão e sua diretoria ao longo da campanha do time na segunda divisão para reestruturar e sanar as dívidas do clube – ou, ao menos, renegociar sua redução. No ano anterior, o time havia sido rebaixado com uma severa crise financeira.

A reportagem aponta, por exemplo, que o clube conseguiu aumentar a receita mensal de 39,7 milhões de reais relativos aos primeiros sete meses do ano anterior para 54 milhões de reais, mesmo com a diminuição do repasse na cota de TV. Entre as causas, apareciam o contrato exclusivo com a Rede Globo na transmissão dos jogos e aumento significativo da receita com publicidade.

À época, a ação envolveu principalmente os esforços do marketing do clube. “Houve ações específicas para a Série B, como a em que o torcedor escolhia a cor do uniforme para o jogo contra o Brasiliense, pagando 1 real para votar (a roxa venceu disparado), os produtos da série ‘Nunca Vou te Abandonar’ e a camisa (feia de doer) que terá fotos de torcedores na partida do acesso”, destacava a matéria.

A reconstrução passou pela contratação de novos jogadores e, principalmente, pela barca de 20 nomes dispensados do elenco rebaixado de 2007. A matéria chamava atenção para o desejo do treinador Mano Menezes em contratar um “camisa 9 de peso” para o elenco.

“O clube tentou Kléber Pereira, sonhou com Keirrison e Liédson, sondou Brandão, do Shakhtar, e achou caro demais pagar 1 milhão de dólares pelo empréstimo de Vágner Love. Pensou no são-paulino Borges. Todos impossíveis. Herrera, visto como um ótimo reserva, só fica se o preço para comprá-lo baixar (bem) dos atuais 2,4 milhões de dólares”, dizia o texto.

Se, por um lado, a receita progredia, dentro de campo a equipe se consolidava na liderança de forma isolada. O título foi garantido com duas rodadas de antecedência; já o retorno à Série A, quatro rodadas antes do fim do campeonato.

