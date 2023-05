Não poderia começar essa coluna sem falar do assunto que dominou as manchetes pelo mundo! Eu, como jogador de futebol, me sinto extremamente triste com tudo que vem acontecendo em relação à manipulação de resultados por conta de apostas esportivas. Se não bastasse o jejum de mais de 20 anos sem levantarmos uma Copa do Mundo, agora viramos chacota e perdemos toda credibilidade por conta dessas falcatruas e acho que a investigação ainda está longe do fim.

Trata-se de uma desonra para o futebol brasileiro, mas confesso que não me surpreende! Sabem por quê? Porque, teoricamente, quem deveria dar o exemplo faz até pior! Quantas vezes vimos a Fifa e a CBF anos atrás envolvidas em escândalos? Não vou nem perder meu tempo listando, pois tenho mais o que fazer e falar disso me faz mal! Simplesmente inacreditável!

Lembrando meus tempos de jogador, o que existia era o famoso “bicho”, um incentivo financeiro oferecido por dirigentes ou empresários para que ganhássemos os jogos, o que é super válido até hoje! O Manga adorava isso e até hoje ninguém esquece que contra o Flamengo ele fazia a feira no dia anterior porque o bicho era certo! Kkkkkk!

Em 1982, também por conta de fraude com apostadores, Rossi ficou suspenso por dois anos e só conseguiu disputar aquela fatídica Copa porque a Fifa aceitou reduzir sua pena. Podíamos ter ficado sem essa! O que não consigo entender é como jogadores com salários tão altos se submetem a esse risco por “merreca” se comparado ao que ganham.

Depois dessa polêmica, me digam qual time vai querer contar com os jogadores envolvidos? Qual torcida vai aceitar uma contratação dessa? Lamentável, amigos! Mesmo diante de tudo isso, não consigo deixar de assistir e acompanhei a rodada de perto!

O Fluminense não empolgou como estamos acostumados, mas venceu bem. O Botafogo perdeu a primeira e já ouvi muita gracinha. O campeonato é longo e o importante é manter a confiança e a defesa segura. O Corinthians arrancou um empate contra o São Paulo em Itaquera, entrou na zona de rebaixamento e Luxemburgo disse que a torcida tinha que comemorar! Kkkk!

Respeito muito o Luxa, mas já falei que sem resultado não tem conversa! O Vasco perdeu para o Santos em casa e já tem muito torcedor desanimado. Depois de um início animador, agora são só seis pontos somados em seis jogos. Por fim, o América Mineiro tomou quatro do Cruzeiro e não sei até quando Vagner Mancini será mantido no cargo. E o Abel Ferreira continua bem grosseiro! Até quando vamos permitir esse comportamento?

Pérolas da semana:

“Transição passiva qualificada na última linha de três do campo para ajudar o marcador a correr para trás e proporcionar um encaixe automático na consistência coletiva”.

“Para explorar o corredor pelos lados, o jogador de beirinha aplica ao contexto uma intensidade para elaborar a segunda bola e espaçar o terreno por dentro, buscando uma identidade”.

“Atacante agudo por dentro busca o falso nove proporcionando uma ligação direta e verticalizar a bola viva”.

Passem no Félix Pacheco para autenticar! Kkkkk!