Torcida do Cruzeiro pegou pesado com Ronaldo; e viva a zebra no futebol!

Sabem por que o futebol é apaixonante, mesmo com um nível técnico longe do ideal? Porque, diferente do basquete, por exemplo, o time mais fraco pode superar o favorito, tornando o esporte ainda mais apaixonante. Confesso que sou fã das zebras e neste fim de semana ela deitou e rolou pelo Brasil e pelo mundo! Fiquei ligado na telinha e assisti quase todos os jogos!

No Campeonato Carioca, acompanhei a derrota do Fluminense para o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, e gostaria de exaltar o trabalho do treinador Rogério Corrêa. O Voltaço fez uma partida inteligente, soube aproveitar as falhas do Flu, mas foi uma surpresa e continuo achando que o Tricolor é o grande favorito para chegar à decisão. Vale lembrar que o Fluminense tem a vantagem do empate e basta ganhar por um gol de diferença no Maracanã para se classificar.

No Campeonato Paulista, o Corinthians foi eliminado pelo Ituano em casa e a torcida ficou na bronca. Não acho ruim o trabalho do treinador Fernando Lázaro, filho do Zé Maria, mas, assim como o Flamengo, o time é repleto de veteranos e precisava de uma renovada com garotos da base! Em Minas, teve zebra em dose dupla: América-MG 2×0 Cruzeiro e Athletic 1×0 Atlético-MG! No jogo do Cruzeiro, inclusive, a torcida mandou o Ronaldo para aquele lugar, o que achei uma tremenda injustiça.

Por falar em Ronaldo, o artilheiro esteve na premiação da FIFA, assim como Jairzinho, e foi o escolhido pela entidade para entregar uma homenagem aos familiares de Pelé. Com todo respeito a Ronaldo, acho que faltou sensibilidade dele e da FIFA, porque quem jogou com o Rei do Futebol foi Jairzinho, quem deveria entregar a homenagem. Mas contar com a sensibilidade da FIFA é demais, né?

Voltando às zebras, depois de ganhar de sete do United, o Liverpool perdeu para o modesto Bournemouth e a Roma foi derrotada para o Sassuolo em um jogo eletrizante que terminou 4×3. Vamos aguardar o próximo fim de semana para ver se as surpresas vão se consolidar! Quais são as suas apostas?

Pérolas da semana:

“Encaixou o time reativo para proporcionar uma boa leitura de jogo ao jogador agudo espetado no último terço do campo. Dessa forma, faz o facão por dentro com intensidade e dá o tapa na orelha da bola”.

“Apesar de blindado, o time não tem sintonia, o ataque é sem identidade e a imposição pela beirinha do campo não ajuda a subir as linhas na diagonal durante a transição do ala”.

“Clássico da intensidade com modelo de jogo assimétrico, com percentual de bola acima da média de 60,5%, 228 toques na bola qualificados no campo adversário para infiltrar sem esforço. Mesmo assim, os jogadores correm errado nos dados do GPS e fazem o time trocar os pneus com o carro andando”

E aí, geraldinos? Entenderam lhufas?