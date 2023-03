Time do Flamengo me parece arrogante e isso traz motivação para o rival

Mais um fim de semana de clássicos e mais episódios de selvageria e violência! Respondam com sinceridade: foi surpresa para alguém a briga das torcidas organizadas de Flamengo e Vasco nos arredores do Maracanã? Todo mundo sabia e o pior é que ninguém faz nada, as autoridades não punem, os jogadores se calam e os dirigentes se escondem.

Recebi vídeos horríveis no celular de vândalos chutando um torcedor rival desmaiado no chão. Há algumas semanas atrás, um amigo meu estava saindo do estádio do Maracanã de carro, com o vidro aberto, e tomou um soco no queixo simplesmente por estar vestido com a camisa do Fluminense.

Frequento o Maracanã desde a infância e acho que nunca vi nada parecido com os tempos atuais. Costumava sair dois ou três minutos antes do apito final e agora estou saindo com 15 minutos de antecedência para não tomar nenhum soco ou algo do tipo. Daqui a pouco teremos que sair no intervalo!

Sobre o clássico, fiquei feliz demais com a vitória do Vasco da Gama! Por ter conquistado vários campeonatos no ano passado e contar com alguns jogadores renomados, o time do Flamengo me parece arrogante e isso traz uma motivação extra para o time rival.

O Vasco jogou ontem com muita garra e poderia vencido com um placar ainda mais elástico se não fosse o pênalti perdido e as duas bolas na trave de Pedro Raul. Para não se complicar no resto do ano, o Flamengo precisa reformular o seu elenco que reúne diversos veteranos. A torcida já está sem paciência!

Por falar em sem paciência, meu Botafogo sofreu para passar do Sergipe na Copa do Brasil e que papelão fez o dirigente do time da casa. Partiu para cima da arbitragem, incitando a violência e ainda saiu com o rosto sangrando. Nada justifica a violência, em hipótese alguma!

Aproveitei o fim de semana para ver alguns jogos do Campeonato Paulista e do futebol europeu também, me surpreendendo com duas goleadas: Atlético de Madri 6 x 1 Sevilla e Liverpool 7 x 0 Manchester United. Fiquei até com pena do brasileiros Casemiro, Fred e Antony, que pareciam não acreditar no que estava acontecendo em campo.

No Paulistão, o Santos tomou de três do Ituano e foi eliminado de forma vergonhosa. Gostei muito da permanência da Portuguesa, mas fiquei triste pelo rebaixamento do São Bento, onde trabalha meu amigo Luizinho Rangel.

Não poderia terminar a coluna sem homenagear três pessoas muito queridas que nos deixaram neste fim de semana: Romualdo Arppi Filho, um árbitro educado e que era impossível brigar com ele, Lula, uma das lendas do Lagoa, do futebol de praia, e Sueli Costa, grande compositora. Muita força para os familiares!

Pérolas da semana:

“Ligação direta com leitura de jogo na linha de cinco ou de quatro, no último terço do campo centralizado, com rotação que traz consistência e dita a frequência para encaixar o falso nove que bate na cara da bola”.

“Linha baixa com intensidade de jogo alta para zerar a segunda bola do campo vivo e encontrar os dois alas que procuram identidade com o selo de referência”.

“O navio já partiu com conjuntura e se perdeu na contramão. A ideia de jogo faz o time ser competitivo, mas balança racional faz o time perder a confiança”.