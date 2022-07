Show dos tricolores para Fred me lembrou de outras lindas despedidas

Ainda bem que aceitei o convite para assistir Fluminense 4 x 0 Corinthians. Primeiro porque pude conferir ao vivo o trabalho de Fernando Diniz, de quem sou admirador confesso. O mais engraçado dessa partida foi o Corinthians ter deixado algumas de suas “estrelas’’ no banco. O treinador português, bambambam, deve ter pensado “se der algo errado coloco minhas armas secretas em campo”. Deu errado, ele colocou “as feras” e continuou apanhando. Mas foi muito legal ver o show da torcida homenageando o artilheiro Fred, que está prestes a encerrar a carreira.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Lembrei que não tive jogo de despedida. Parei aos 35 anos, no Aix de Provance, da terceira divisão francesa. Fui bem em todos os clubes, mas nenhum se propôs a organizar uma festa, talvez por meu perfil contestador. Mas em compensação participei de algumas inesquecíveis, como a de Michel Platini, em Nancy, com Pelé dando o pontapé inicial. A de George Theo foi mágica e joguei com Kubala, Di Stèfano e Puskas. Também teve a do peruano Teófilo Cubillas, em que joguei com Figueroa e Ancheta, e do chileno Caszely.

Foram momentos maravilhosos, mas ainda estou na flor da idade, 72, e já avisei aos amigos que meu jogo de despedida vem aí. Sempre gostei de surpreender! Esperem e verão! Por falar em idade, Vidal e Fernandinho foram contratados recentemente e agora posso afirmar que o Brasil virou um cemitério de veteranos desgastados e promessas que não vingaram.

Continua após a publicidade

Pérolas da Semana:

“Jogador de beirada, dando carrinho orientado para lá e pra cá, fatiando a bola por dentro e encontrando o jogador dominante para chapar a orelha ou cara da bola”.

“Jogo pegado encontrando as conexões do 4-1-4-1, encaixado com ideia de informação, usando a diagonal do último terço do campo, dando tapa na bola bandida. Dessa forma, é possível criar um modelo e padrão ao estilo da outra linha de 5 defensiva”.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens