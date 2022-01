Seleções africanas empolgam e devem dar trabalho na Copa do Mundo

Sigo acompanhando a Copa da África e tenho gostado muito das equipes. Enquanto assistia um canal internacional que transmitia um jogo da competição, fiquei muito feliz com a aparição do tenista africano Yannich Noah, meu amigo de longa data e um apaixonado por futebol. Para quem não lembra, ele foi campeão de Roland Garros em 1983 e eu tive o privilégio de estar lá em Paris para acompanhar. Assim como eu, ele também tem acompanhado a Copa da África desde o início e trocamos altos papos. A competição já está no mata-mata e é muito bacana ver a evolução dessas seleções, que devem dar trabalho na Copa do Mundo.

Inclusive, se eu estivesse no meio do futebol, com certeza traria jovens africanos para os clubes do Brasil. Eles têm um estilo de jogo que lembra o nosso e ninguém aguenta mais as “apostas” em jogadores acima dos 35 anos que não têm mais espaço na Europa, né? Sobre a Copinha, espero muito que a final entre Santos x Palmeiras me surpreenda. Vi as semifinais e não me encantei por nenhum dos dois clubes.

Aliás, o que mais me chamou a atenção foi a desorganização, com direito a invasão de torcedor e faca no gramado. Aonde isso vai parar? As punições precisam ser severas, é o mínimo! Mas isso é consequência dessa quantidade infinita de times que participam da competição, com um jogo atrás do outro e não há logística que aguente.

Vi uma mobilização na internet para que o Palmeiras leve o menino Endrick para o Mundial. Embora o técnico Abel Ferreira já tenha descartado com o argumento de que o garoto de 15 anos precisa amadurecer, acho que ele tem qualidade e poderia somar! Faz parte do processo de amadurecimento jogar ao lado de jogadores consagrados e esse torneio com certeza traria muita experiência pra ele! Encerro a coluna chateado com o descaso com o Campeonato Carioca? O torneio está para começar e é uma pena ver que ninguém mais dá valor à competição que já foi considerada a mais charmosa do mundo!

O meu Botafogo estreia amanhã e eu nem sabia, o Maracanã está fechado para obras e o regulamento está cada vez mais confuso! Por que não acabar de vez com essa competição? Seria mais digno! E ainda não teria que ouvir que o time está pressionando o adversário com marcação alta e jogadores cascudos mordendo a segunda bola! Na minha época só existia uma bola em campo!