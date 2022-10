Se o Vasco está perto do acesso, 90% do mérito é de sua torcida

Em todos esses anos de futebol, poucas vezes vi uma torcida tão fiel a um clube quanto a do Vasco da Gama! Se hoje o clube está prestes a conseguir o acesso para a Série A, posso afirmar que 90% é mérito dos torcedores, que não abandonaram o time em nenhum momento, mesmo com um futebol bem abaixo da média. No último sábado, por exemplo, o Criciúma jogou muito melhor e poderia ter goleado caso não perdesse um caminhão de gols. Acontece que a torcida do Vasco cantou alto e a virada veio com muita raça e pouca técnica. Tá valendo!

Em situação oposta à do Vasco, o Flamengo concentra suas forças para a final da Libertadores após conquistar a Copa do Brasil. Se na competição nacional vimos uma linda festa nas arquibancadas, na decisão comandada pela Conmebol a expectativa é de mais um fiasco. Já falei inúmeras vezes que esse negócio de jogo único na final – e em um país aleatório – não funciona e veremos mais uma decisão importante com estádio vazio.

Pelo que li no fim de semana, somente 11 mil ingressos foram vendidos e, o desespero é tanto, que as gratuidades estão sendo distribuídas para não passarem mais uma vergonha! Vamos aguardar! Sobre a final em si, tem a cara do Felipão e prevejo um duelo de ataque contra defesa, com muito anti-jogo, catimba e retranca. Assim como nas últimas decisões da Libertadores, deve ser mais um jogo chatíssimo de se assistir!

Estive ontem no Maracanã para ver o clássico Vovô e gostei do jogo, com algumas exceções. Na minha opinião, o Botafogo controlava a partida e merecia ganhar até o juiz marcar de forma equivocada o pênalti que despertou o Fluminense! Por que ele não foi olhar no VAR? Além disso, fiquei p* da vida com o Ganso, que foi cobrar um jogador do Botafogo após um toque de categoria! Logo você, Ganso?? Agora até os craques estão contribuindo para o futebol se tornar um esporte desinteressante! Vamos ver até quando vou aguentar…

Por fim, li uma matéria que três portugueses estão no top 4 de treinadores mais indisciplinados do Brasil! Impressionante como os estrangeiros desembarcam por aqui achando que podem fazer o que quiser, xingar todo mundo e transmitir essa falta de educação sem limites!

Pérolas da semana:

“Com um esquema de três zagueiros, o campo fala e o time apresenta uma dinâmica com consistência e leitura de jogo, jogando um futebol encaixado e conectando o jogador agudo que afunila no último terço do campo, alargando o terreno por dentro para acalmar a bola e ter ideia de jogar”.

“Para fechar as portas, opta-se por uma linha de cinco, com saída de bola por dentro, para espremer o adversário, ganhar no pé de ferro no bloco mais baixo e desconectar o mecanismo adversário. Dessa forma, o time muda a chavinha, senta em cima da vantagem e ataca o espaço para o falso 9 chapar a bola viva”.

