Que bom ter o Vasco de volta. Mas precisava de tanto sufoco?

Na última coluna falei o quanto estava na torcida para ver o Vasco da Gama de volta à Série A, lembram? Por toda a história, pela sua torcida e pela grandeza do clube, mereciam demais estar na elite do futebol brasileiro e conseguiram ontem em um jogo emocionante. Impressionante como a torcida vascaína sofre e precisa ter os exames de coração em dia para não ter nenhum problema mais grave. Fiquei contente com o resultado final, mas muito chateado com a postura do time comandado por Jorginho.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Com todo respeito ao Ituano, que fez uma bela Série B, um clube do tamanho do Vasco da Gama nunca pode se acovardar, ainda por cima com um jogador a mais quase que durante o jogo todo e com o placar a favor. Quem diria que o contestado goleiro Thiago seria o grande herói do acesso, com um gol de um veterano de 41 anos? Respondam com sinceridade: havia a necessidade desse sufoco todo? Claro que não! É muito bacana ter de volta os quatro grandes do Rio na Primeira Divisão, mas Vasco e Botafogo precisam se reformular urgente se quiserem brigar na parte de cima da tabela.

Ainda sobre a Série B, comemorei muito o retorno do Bahia, mas queria também que o Sport conseguisse o acesso! O futebol do nordeste tem times de tradição como o Santa Cruz, Náutico, que há tempos foram rebaixados e estou sempre na torcida para retornarem. Acredito que muito por conta das mudanças de treinadores, o Ceará está prestes a cair. O Fortaleza, por sua vez, deu a volta por cima e pode até beliscar uma vaga para a pré-Libertadores.

No fim de semana, também acompanhei o duelo entre Coritiba x Flamengo. Que jogo ruim! Não venham com essa de que o Flamengo jogou com time reserva e blablablá, porque isso nunca pode servir como desculpa. Nunca vou entender o fato de pouparem os jogadores. Vestir a camisa do Flamengo deveria ser motivo de orgulho para os jogadores até o fim do campeonato. Na minha geração, todos tinham esse mesmo sentimento e vai ver que é por isso que o nível era totalmente diferente.

O América-MG goleou o Bragantino por 4 a 1 e está cada vez mais próximo de conseguir uma vaga para a Libertadores. Na última coluna também falei da facilidade para chegar à competição e acabei de saber que o Brasileirão dá incríveis 8 vagas para disputarem o torneio. Ou seja, ou você briga para não cair ou se classifica para a Libertadores! Quase isso!

Continua após a publicidade

Estive no Maracanã sábado e presenciei uma atuação de gala do Ganso, que saiu aplaudido de pé pela galera. Apesar dos três gols do Cano, foi o camisa 10 que ditou o ritmo contra o São Paulo. Excelente atuação do tricolor!

Deixei a lista do Tite para o final, mas a vontade era de nem comentar, confesso! Essa panela do Tite e do Juninho Paulista está insustentável e a convocação do Daniel Alves foi a gota d’água para mim! Como pode um jogador de 39 anos e sem clube ser chamado para disputar o torneio mais importante do mundo? Será que tem cadeira cativa na Seleção? Se eu não me engano, estava treinando no time B do Barcelona! Cadê o presidente para opinar em relação a esse absurdo? Vou ficando por aqui…

Pérolas da semana:

“O jogador deu uma raquetada/chicotada na bola chapada com o pé de embreagem alta em um contexto de jogo pegado e compactuado para mudar a chavinha, maturar a transição e agredir o adversário com um DNA ofensivo”.

“O time tem um modelo de jogo automático para encaixar o atacante agudo e espaçar o último terço do campo, quebrando a linha, compactando as ideias e trazendo um ponto de sustentação no conceito sintomático”

Salve, geraldinos! Está difícil de aturar essas malas pesadas!

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens