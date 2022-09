Podem anotar: Dinamarca e Holanda vão dar trabalho na Copa do Mundo

Critico, reclamo, boto a boca no trombone, mas não consigo ficar muito tempo longe do futebol! Posso afirmar pra vocês que esse foi um dos finais de semana mais chatos do ano por conta da tal “Data Fifa”, que suspendeu os campeonatos mais importantes do mundo para os amistosos internacionais. Não sei vocês, mas muitos amigos meus também ficaram sem ter o que fazer no domingo à tarde. Sendo assim, fui obrigado a assistir os jogos das seleções.

Começando pela nossa, já estou cansado de falar que precisamos enfrentar também as seleções da Europa! Claro que os testes contra as seleções de Gana e Tunísia também são importantes, mas vocês lembram quais foram os países que nos eliminaram nas últimas quatro edições da Copa do Mundo? Tenho na ponta da língua: França, Holanda, Alemanha e Bélgica! Preciso dizer algo mais?

Aproveitei também para assistir os jogos da Liga das Nações e fiquei impressionado com a evolução das seleções que eram consideradas fracas. Sabe aquele história de que “não existe mais bobo no futebol”? Pois é, com uma equipe muito bem treinada, a Dinamarca deu um baile na França e por muito pouco os franceses não foram rebaixados da competição.

Já falei algumas vezes e repito, como é bom ver a Holanda em campo! Sempre inovando, com um futebol bonito, os laranjinhas se classificaram em primeiro, com cinco vitórias e um empate em seis jogos. Vão dar trabalho na Copa do Mundo, podem anotar!

No único jogo que rolou no fim de semana, o São Paulo decidiu a partida contra o Avaí em cinco minutos e vai viajar cheio de moral para a decisão da Sul-Americana! Mas não pensem que será um jogo fácil, porque o Independiente del Valle é um time muito bem treinado!

Por fim, confesso que estou ansioso pelo jogo de quinta entre Vasco x Londrina! Concorrentes direto ao acesso para a Série A, as equipes vão se enfrentar em São Januário e, em caso de vitória do mandante, as chances de garantir a vaguinha para a Série A sobem de forma considerável!

Pérolas da Semana:

Direto da Inglaterra, um amigo me mandou umas pérolas que ouviu em uma palestra de futebol:

“Uma equipe controladora que põe muitas unidades na zona de finalização e que não perde seu equilíbrio. Dessa forma, consegue montar triângulos na esquerda e na direita, além da variabilidade de jogo para ganhar a primeira e segunda bola, partir para cima no ataque perfurando as últimas linhas defensivas e quebrar linhas com muita profundidade”.

“A leitura definitiva de jogo é importante para quebrar a bola viva e deixar o time encorpado, com ideias de jogo, para alimentar os jogadores de lado de campo e dar consistência à ampulheta”.

Junto com os geraldinos, está cada dia mais divertido curtir as baboseiras dos analistas de computadores … kkkkk

