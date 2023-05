O preparo físico é o ponto fraco do Flamengo e não é de hoje

A convite do goleirão e meu parceiro Renha, estive no Clube Caiçaras para ver a pelada de sábado e me impressionei com o preparo físico do já veterano Ricardinho “Ruço”. Ao comentar com o Bruno “Pijama”, tive que ouvir um “PC, além de correr muito, ele tem um dinamismo para quebrar as linhas!”. Kkkkkk! A que ponto chegamos!! Os analistas de computadores estão contagiando até os peladeiros! Aí já é demais!

Brincadeiras à parte, foi ótimo rever essa rapaziada, que há tanto tempo se reúne e mantém viva a tradição de bater uma bolinha com os amigos! Já que falamos de preparo físico, gostaria de ressaltar que é nítido que esse é um dos pontos mais fracos do Flamengo atual e não é de hoje que eu comento isso. Além de ser um time repleto de veteranos, como David Luiz, Everton Ribeiro, Filipe Luis e cia., os jovens também parecem estar longe das condições ideais. Mesmo com um a mais por quase todo o segundo tempo, ainda levaram o terceiro gol do meu Botafogo e saíram derrotados do Maracanã.

Nem preciso falar o quanto estou feliz com a liderança e os 100% do alvinegro na competição, mas já falei que o torcedor não pode se iludir com esse início. O campeonato é longo e muita coisa ainda pode acontecer. Sobre o Flamengo, é bom Sampaoli abrir o olho contra o Racing para não perder mais uma e começar a pressão em cima dele.

Perdi a conta de quantas vezes já elogiei o Fernando Diniz, mas no sábado ele cometeu um dos erros que mais me irrita no futebol e também já comentei algumas vezes aqui: poupar o time. Não vou me estender muito no assunto, mas nunca vou entender abrir mão dos principais jogadores do time pensando em um outro jogo, por mais importante que ele seja. Sem Ganso, Cano, Keno, Marcelo e Arias, se tornou presa fácil e só não levou uma goleada maior porque Fábio fechou o gol. Aliás, qual é o sentido de poupar todo mundo, menos o jogador mais velho, de 42 anos?

Vai entender… Confesso que estou preocupadíssimo com a situação do América-MG! Depois de um início de ano muito bacana, o time perdeu as três primeiras partidas do Brasileirão e precisa abrir o olho antes que seja tarde demais. Claro que ainda é cedo, mas esse pontinhos podem fazer a diferença nas últimas rodadas.

Assim como todos, fui pego de surpresa com a contratação de Vanderlei Luxemburgo no Corinthians. Tem que ter coragem e bater no peito para assumir um time desse porte, mas será preciso se reinventar para fazer sucesso. Respeito muito a trajetória do Vanderlei, mas só o nome não basta!

Depois de dois jogos empolgantes, o Vasco perdeu para o Bahia em casa. Cheguei a comentar algumas vezes que o torcedor não podia se iludir, que o time precisa de um meia armador e isso ficou evidente no jogo de ontem!

Para fechar a coluna, gostaria de reforçar que os portugueses seguem dando maus exemplos pelo mundo. Estou cada dia mais convicto que grosseria, falta de educação e palavrões fazem parte dessa escola portuguesa. Ex-treinador do Flamengo e atualmente na Salernitana, Paulo Sousa foi expulso contra o Napoli após uma grosseria exagerada contra o árbitro. No Brasil, Luís Castro, do Botafogo, também tomou vermelho pelo mesmo motivo! Abel Ferreira vive indo para o chuveiro mais cedo! Até quando? Precisamos fazer algo urgente!

Pérolas da semana:

“Dar a posse de bola para o adversário equilibrar o termômetro, alinhar o esquadro e fazer a leitura antes do último terço do campo. Dessa forma, o treinador consegue povoar o terreno e encaixotar o adversário”.

“Compactado nas linhas intensas, o jogador proativo ataca os espaços para chapar a bola viva e espetar entre as linhas das zonas do adversário”

“Os geraldinos seguem sem entender nada!”